Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" объяснил ситуацию.

Оккупанты пытаются с трех сторон штурмовать Орловку после отхода Вооруженных сил из Ласточкиного в Донецкой области.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховий сказал в эфире информационного телемарафона. Он рассказал о попытках РФ продвинуться дальше и обратил внимание на сложный рельеф местности.

"Вооруженные силы действительно осуществили отход от поселка Ласточкино, который расположен сразу на запад после Авдеевки. Там есть условия сложного рельефа. Там есть такой каскад небольших водохранилищ. И это квалифицируется как стабилизация линии обороны, определенное выравнивание линии обороны. И в дальнейшем противник там продолжает попытки наступательных действий в направлении населенного пункта Орловка. Он ведет их фактически с трех направлений, но на Орловку они не имеют успеха", - отметил Лиховой.

По его словам, сложно сказать, насколько изменится положение на поле боя после отхода из Ласточкиного.

"Но нужно подчеркнуть, что наши подразделения делают все, прилагают максимальные усилия, чтобы уничтожать противника, который продолжает наступление увеличенными штурмовыми группами, не жалея своего пушечного мяса, имея преимущество в авиации и в артиллерии", - сообщил он.

Лиховий добавил, что о превосходстве врага в авиации и артиллерии свидетельствует статистика увеличения количества авиаударов (до 45) и штурмовых действий (до 25) на Авдеевском направлении. Всего на всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" фиксируется увеличение штурмов до 72.

"За минувшие сутки потери врага общие убитыми и ранеными в живой силе в операционной зоне ОСУВ "Таврия" составили 447 человек. А в вооружении и военной технике - 62 единицы, не считая беспилотников", - подчеркнул спикер.

В частности, было уничтожено 13 танков, 32 боевые бронемашины, 2 артиллерийские системы, 15 автомобилей, 1 склад боеприпасов и 266 беспилотников различных типов.

ВСУ отошли из поселка Ласточкино - главное

Силы обороны отошли из населенного пункта Ласточкино, который расположен в 6 километрах от Авдеевки. Этот факт подтвердила армия Украины 26 февраля. Как уточнял Лиховий, Россия привлекает в боях с ВСУ как силы регулярной армии, так и бывших уголовников.

По убеждению военного эксперта Сергея Згурца, сейчас оккупанты используют окно возможностей на Авдеевском направлении, чтобы захватить как можно больше территорий.

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