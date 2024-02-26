Авиацией и артиллерией враг разбивает населенные пункты и фортификационные сооружения, отметил украинский воин.

Продолжается полномасштабная война в Украине против РФ. К западу от Авдеевки российские захватчики все истребляют, что находится впереди них, но Вооруженные силы Украины не дают врагам закрепиться на новых позициях и выбивают их оттуда.

Об этом спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" - офицер ВСУ Дмитрий Лыховий, рассказал в эфире информационного телемарафона. В частности, он ответил на вопрос, чего больше всего не хватает украинским защитникам на Авдеевском направлении. "К сожалению, одним из основных преимуществ врага остается преимущество в небе, преимущество в авиации, и 45 ударов за минувшие сутки - это почти полностью эта цифра состоит из управляемых авиабомб", - сообщил он.

По словам офицера, речь идет о переработанных советских фугасных бомбах, которые могут запускаться со значительного расстояния от линии разграничения так, что российские самолеты находятся за пределами досягаемости украинской противовоздушной обороны.

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"А поскольку боевая часть этих бомб очень большая - 250, 500, тысяча и более килограммов, то разрушительные способности этих бомб очень большие. Они просто превращают фортификации и населенные пункты в сплошные руины, где не за что держаться. Поэтому наши подразделения вынуждены иногда отходить с занимаемых позиций, но я подчеркиваю, что линия боевого соприкосновения остается динамичной, и поэтому осуществляется определенный маневр, когда переходят на те позиции, которые более защищены", - отметил Лыховий.

Кроме того, сказывается преимущество врага в артиллерии. "Враг просто уничтожает все впереди, и потом на эти направления, уже не поселения, а просто в уничтоженные населенные пункты заходят их штурмовые группы. Они высаживаются как десант из боевых бронированных машин, но, при этом, далеко не везде то, что россияне показывают как результат, как захваченные села и позиции, это таким и остается, потому что их оттуда выбивают, их уничтожают в больших количествах", - подчеркнул воин.

Американский Институт изучения войны (ISW) недавно показал, как сейчас выглядит Авдеевка на карте Украины.

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Как сообщал УНИАН, 17 февраля стало известно, что Силы обороны вышли из Авдеевки, чтобы занять более выгодные оборонительные рубежи. Сегодня, 26 февраля, сообщалось, что ВСУ покинули поселок Ласточкино, который находился в 6 км к западу от Авдеевки.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что враги хотят воспользоваться тем, что у наших защитников не хватает боеприпасов, и захватить еще несколько населенных пунктов под Авдеевкой.

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