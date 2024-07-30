Россия хочет растянуть украинские вооруженные силы, отметил Маркус Райснер.

В Украине идет война на истощение, и даже если, на первый взгляд, на фронте мало что происходит, на самом деле ход войны продолжается и определяется расходами ресурсов, заявил полковник австрийской армии Маркус Райснер в интервью Укринформу.

По его словам, сейчас продолжается седьмая фаза войны:

"Нынешнее российское летнее наступление - в попытку растяжения сил. Этот этап начался в марте и продолжается по сей день. Его началом фактически стало российское наступление на территорию севернее Харькова, - сказал он. - Можно распознать оперативное намерение РФ растянуть украинские вооруженные силы. Другими словами, была сделана попытка отвлечь ВСУ из Донбасса". Видео дня

Кроме того, эта фаза также характеризуется увеличением числа привлеченных русских военных, добавил полковник:

"Считается, что в настоящее время привлечено около 650 тыс. российских солдат. Из них около 520 тысяч находятся на фронте. Они пытаются продвинуться вперед, прежде всего, на Донбассе".

Райснер считает, что решающим фактором для этой седьмой фазы есть ресурсы.

"На стратегическом уровне целью (России - УНИАН) является истощение Украины с помощью воздушных ударов по критически важным объектам инфраструктуры".

Потери России в Украине

Напомним, как писал УНИАН, общие потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют 577060 человек личного состава.

Также уничтожено много вражеской техники, а именно: танков - 8381, боевых бронированных машин - 16141, артиллерийских систем - 16056, РСЗВ - 1130, БПЛА оперативно-тактического уровня - 12832, автомобильной техники и автоцистерн - 21687, специальная техника - 2696.

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