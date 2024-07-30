'Накрошили' немало оккупантов и техники: Генштаб раскрыл новые потери России

За минувшие сутки у оккупантов более 1000 боевых потерь и уничтожено почти 50 артсистем.

За прошедшие сутки уничтожено 1060 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские военные "скосили" около 577060 оккупантов.

По информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также уничтожено много вражеской техники, а именно:

танков - 8381 (+25 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 16141 (+38);

артиллерийских систем - 16056 (+46);

РСЗВ - 1130 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12832 (+27);

автомобильной техники и автоцистерн - 21687 (+53);

специальная техника - 2696 (+6).

Кроме того с начала полномасштабного вторжения уничтожено 906 средств ПВО, 363 самолета, 326 вертолетов, 2406 крылатых ракет, 28 корабли/катера, одна подводная лодка.

Видео дня

Война в Украине - последние новости

Российские войска захватили два прифронтовых села на востоке Донецкой области Украины - Волчье и Прогресс.

Издание Associated Press ссылается на информацию от старшего сержанта 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Олега Чауса. Это произошло после непрерывных штурмов, которые являются частью попытки Кремля преодолеть украинскую оборону.

Чаус отметил, что оккупанты непрерывно давили и направили большое количество войск, которые ранее не использовались.

Министерство обороны России в последние дни заявило, что взяло под контроль села, но украинский Генштаб официально не прокомментировал это. Эти села расположены примерно в 30 километрах к северо-западу от Авдеевки.

Вас также могут заинтересовать новости: