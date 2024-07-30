Большое количество новобранцев прибудет на фронт в ближайшие недели.

Украинская кампания по мобилизации для пополнения истощенных войск набирает обороты. Она призвана помочь заполнить кадровые пробелы на линии фронта в ближайшие недели, пишет The New York Times со ссылкой на слова украинских чиновников, солдат и военных аналитиков.

Отмечается, что мобилизационный толчок пока не существенно укрепил украинские силы на поле боя. Многие призывники еще завершают процесс обучения и не попали на фронт. А некоторые новобранцы физически не пригодны к боевым действиям. В то же время несколько бригад сообщили об увеличении количества призывников в течение последних недель. Они надеются, что приток солдат поможет Украине стабилизировать линию фронта этим летом.

Украинские власти отказались сообщить детали о призыве. Трое военных экспертов, которые знают цифры, заявили, что с мая мобилизовали до 30 тысяч человек в месяц. Это вдвое-втрое больше, чем в течение последних зимних месяцев, и примерно столько же, сколько российская армия набирает ежемесячно.

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Представители некоторых бригад также отмечают улучшение ситуации с личным составом. Пресс-офицер 65-й бригады, лейтенант Сергей Скибчик отметил, что небольшие группы призывников теперь просачиваются в его подразделение каждую неделю. Однако потребности все равно полностью не закрыты.

По словам журналистов, нехватка военных была одной из самых больших проблем Украины на поле боя за последний год. Российские войска сумели прорвать ослабленные украинские линии. А украинской армии не хватает воинов для проведения широкомасштабных контрударов. Украине трудно набрать или призвать больше солдат из-за, как говорят критики, системы, которая погрязла в советской бюрократии и коррупции. Недавний опрос показал, что большинство украинцев также считают базовую подготовку призывников недостаточной, из-за чего избегают призыва.

Чтобы решить эту проблему, в апреле украинский парламент принял закон, который ужесточает правила мобилизации. Документ предусматривает сочетание финансовых стимулов для тех, кто берет в руки оружие, и штрафов для тех, кто пытается уклониться от службы.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам обороны и разведки Егор Чернев сообщил изданию, что "ситуация с мобилизацией значительно улучшилась", но отказался назвать точные цифры. Кроме призывников, Украина освободила около 3800 заключенных для прохождения службы в обмен на возможность условно-досрочного освобождения.

Военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, который недавно вернулся из Украины, сказал, что большое количество призывников прибудет на поле боя в ближайшие недели. Он предполагает, что к этому времени российские силы "сделают еще один большой толчок" и попытаются прорвать украинские линии обороны.

Мобилизация – лишь часть успеха для Украины. Не менее важным является должным образом подготовленные военные и обеспеченные достаточным количеством оружия и боеприпасов. В этом месяце президент Украины Владимир Зеленский признал, что не хватает помещений для подготовки призывников, и пожаловался, что более десятка бригад были недовооружены из-за задержек с поставками западного оружия. Некоторые военные отмечают, что новобранцы даже после базовой подготовки не готовы сражаться.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН писал, что украинская мобилизация заработала, РФ потеряет доминирование до зимы. За месяц было собрано в несколько раз больше войск, чем раньше.

Однако в то время, как Украина готовится усилить военный призыв для защиты от российского вторжения - после того, как на этой неделе закончился крайний срок регистрации в военкоматах –некоторые мужчины уклоняются от призыва, платя тысячи долларов за помощь в нелегальном выезде из страны.

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