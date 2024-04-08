В издании отмечают, что нанося удары по Харькову, Россия планирует полностью уничтожить город и захватить его.

Россия продолжает терроризировать мирное население Харькова, обстреливая город почти каждый день. Поэтому сейчас для РФ стратегией является полностью разрушить Харьков и подчинить его себе, пишет The Times.

В издании рассказали о недавнем ночном обстреле Харькова. Тогда глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что Россия выбирает мишенью те места, где живут люди, таким образом страна-агрессор пытается запугать гражданских жителей.

Также The Times процитировало слова российского пропагандиста Владимира Соловьева, который заявил, что "Харьков должен быть стерт с лица земли".

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Известно, что с февраля этого года мирные жители ежедневно страдают от ракетных ударов и атак БпЛА, основными целями которых являются объекты энергетической инфраструктуры и жилые дома.

"Десятки сел в регионе, граничащих с Россией, пришлось эвакуировать после интенсивных обстрелов. В результате 526 000 человек - каждый пятый - в Харькове и его окрестностях классифицируются как "внутренне перемещенные лица" (ВПЛ)", - цитирует издание слова Синегубова.

В материале отмечают, что близость города к Донецкому бассейну и его положение в центре железных дорог означает то, что он имеет стратегическое значение. Харьков находится в 40 километрах от границы РФ, поэтому, как отмечают журналисты, его захват позволил бы российским захватчикам окружить ВСУ на Донбассе.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский уверял, что сейчас Харьков "не в опасности", однако отметил, что россияне не скрывают того, что город является их "желанной целью".

"Если они будут продолжать наносить удары ежедневно, как это было в течение последнего месяца, у нас могут закончиться ракеты, и партнеры знают об этом", - предупредил глава государства.

Кроме того, авторы материала добавляют, что в Харькове становится все труднее найти жилье для тех, кто потерял свой дом, ведь школы и университетские общежития заполнены.

В издании подчеркнули, что небольшие городки и села вокруг Харькова превратились в центры размещения ВПЛ, среди которых и город Валки с населением в 8 тысяч человек. Там предоставляется приют около 23 тысячам перемещенных лиц. По словам 72-летней Валентины Гармай и ее 52-летней дочери Натальи, они были вынуждены покинуть Харьков, ведь российская ракета разрушила их дом. Сейчас они живут в общежитии, где раньше жили футболисты.

"Я скучаю по дому. Скучаю по церкви через дорогу, где священник всегда был таким добрым ко мне. Но здесь мы по крайней мере знаем, что мы в безопасности от ракет", - рассказала Валентина.

Кроме того, The Times вспомнило и о районе в Харькове Северная Салтовка, который с большой интенсивностью обстреливали российские войска в начале полномасштабного вторжения РФ. Сейчас люди самостоятельно начинают восстанавливать разрушенные дома. В публикации рассказали о местном жителе Роме Харченко, в дом которого два года назад попал 122-миллиметровый снаряд, в результате чего в доме исчезло водо- и электроснабжение. Однако с наступлением тепла в городе он вместе со своими соседями начали заменять окна, разгребать мусор и расставлять новую мебель.

"Это все очень постепенно, и мы не знаем, когда это будет закончено, но по крайней мере мы к чему-то стремимся", - объяснил Харченко.

Обстрелы Харькова: последние новости

Как писал УНИАН, 6 апреля российские оккупанты обстреляли жилой район Харькова. В результате чего сообщалось об одном погибшем и раненых. Также из-за атаки были повреждения гражданской инфраструктуры и возгорание автомобиля.

Также ранее российская армия нанесла повторный удар по спасателям, которые приехали на место обстрела. Тогда мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал такой циничный удар РФ.

"Это цинизм россиян, мы с начала войны имеем такие случаи. Сегодня ночью, когда приехали наши спасатели, спасать людей, которые были под завалами жилого дома, в который попал "шахед". В этих спасателей попал еще один "шахед", к сожалению, имеем трех погибших работников ГСЧС. Кроме этого, у нас есть 12 раненых, 3 из них в тяжелом состоянии. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы они выжили", - рассказывал тогда городской голова.

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