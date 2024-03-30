Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что армия РФ во время ночной атаки 30 марта пыталась разоблачать и обходить украинскую противовоздушную оборону. По ее словам, это может свидетельствовать о том, что россияне готовят новые массированные удары.

"Сам факт того, что враг пытался снова направлять маршруты своих беспилотников таким образом, чтобы и разоблачать, и обходить системы ПВО может косвенно свидетельствовать о том, что даже такая не очень мощная, по сравнению с другими, атака может быть предвестником следующих атак, когда враг соберет определенную информацию", - отметила она в эфире национального телемарафона "Единые новости".

Гуменюк добавила, что после того, как был уничтожен А-50, противник имеет проблемы с получением данных, из-за чего они активизировали деятельность беспилотных разведчиков.

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Вражеская атака в ночь на 30 марта: что известно

30 марта в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога. Тогда сообщалось, что в Одессе работали силы ПВО.

Как писал УНИАН, враг снова атаковал энергетическую инфраструктуру, запустив по территории Украины 12 "шахедов", 9 из которых были сбиты нашими защитниками. Также оккупанты атаковали Донецкую область 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.