Боевая работа продолжалась почти четыре часа.

Российские оккупанты в ночь на 28 марта запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", чтобы атаковать энергетическую инфраструктуру.

"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - рассказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что итоги боевой работы еще уточняются. Известно, около полутора десятков дронов удалось сбить. Захватчики снова атаковали объекты энергосистемы, пытались повредить и промышленные объекты, коварно направляя дроны через жилую застройку.

Видео дня

"Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно - сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - добавила руководитель пресс-центра Юга.

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что взрывы этой ночью раздавались также в Днепре и Днепропетровской области. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждены несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.

Сколько дронов сбили за ночь

Впоследствии в ВС ВСУ заявили, что было уничтожено 26 ударных БпЛА в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.

"Противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецкая область) и 28 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым)", - добавили в ведомстве.

Атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, Россия увеличила использование сверхзвуковых и баллистических ракет от отчаяния. Украинцам следует готовиться к дальнейшим точечным ударам РФ.

Точечные удары могут происходить в любой день или ночью в отличие от массированных атак, которые требуют определенного времени для подготовки.

По словам Гуменюк, российские оккупанты расширяют свой потенциал, доставая из запасов то, что придерживали на более критический день.

Вас также могут заинтересовать новости: