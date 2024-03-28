Российские оккупанты в ночь на 28 марта запустили по территории Украины несколько групп "Шахедов", чтобы атаковать энергетическую инфраструктуру.
"Атака и боевая работа продолжалась почти четыре часа, и работали мы по разным направлениям. Враг заводил дроны и с Черного моря, и через временно оккупированные территории. Боевая работа была достаточно результативной", - рассказала в эфире телемарафона руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Она отметила, что итоги боевой работы еще уточняются. Известно, около полутора десятков дронов удалось сбить. Захватчики снова атаковали объекты энергосистемы, пытались повредить и промышленные объекты, коварно направляя дроны через жилую застройку.
"Что касается Одесской области, здесь враг пытался попасть по объекту энергосистемы, но защитники отработали безупречно - сбиты оба дрона, которые заходили с моря именно на Одесскую область", - добавила руководитель пресс-центра Юга.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что взрывы этой ночью раздавались также в Днепре и Днепропетровской области. Позже стало известно, что в результате падения обломков сбитых дронов повреждены несколько частных домов в Запорожье, также есть раненые.
Сколько дронов сбили за ночь
Впоследствии в ВС ВСУ заявили, что было уничтожено 26 ударных БпЛА в пределах Одесской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей.
"Противник нанес ракетно-авиационный удар по Украине с применением трех крылатых ракет Х-22 и противорадиолокационной ракеты Х-31П (из акватории Черного моря), зенитной управляемой ракеты С-300 (Донецкая область) и 28 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131" (район пусков Курская обл. - РФ, мыс Чауда - Крым)", - добавили в ведомстве.
Атаки на Украину
Как сообщал УНИАН, Россия увеличила использование сверхзвуковых и баллистических ракет от отчаяния. Украинцам следует готовиться к дальнейшим точечным ударам РФ.
Точечные удары могут происходить в любой день или ночью в отличие от массированных атак, которые требуют определенного времени для подготовки.
По словам Гуменюк, российские оккупанты расширяют свой потенциал, доставая из запасов то, что придерживали на более критический день.