Всего уничтожено девять барражирующих снарядов.

Российская армия вновь атаковала энергетическую инфраструктуру Украины, Силы ПВО сбили 9 из 12 вражеских беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 30 марта 2024 года враг ударил по Донецкой области 4-мя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Всего зафиксированы пуски 12 ударных БПЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей.

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"Этой ночью враг продолжил дроновый террор юга и юго-восточных регионов. Под прицелом врага вновь была энергетическая инфраструктура. Боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась более 3 часов", - сообщили в Силах обороны юга Украины.

Отмечается, что дроны типа "Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь как разоблачать, так и обходить средства ПВО. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующим снарядам: 4 сбиты в небе на Днепропетровщине, 2 - в Одесской области и 1 - на Херсонщине.

К счастью, попаданий не допущено, однако в Днепропетровской области обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные уже ликвидировали. По данным военных, критических разрушений и пострадавших не зафиксировано.

Российские удары по энергетике Украины.

По данным "Центрэнерго", Змиевская ТЭС в Харьковской области Украины полностью разрушена в результате масштабного российского удара 22 марта. Это привело к полному блэкауту, уничтожены все блоки, повреждено вспомогательное оборудование. Степень разрушения разная, от полной - до значительной.

Также в результате удара 22 марта повреждена ДнепроГЭС, по которой российские оккупационные войска выпустили 8 ракет. Попадания зафиксированы по машинному залу и по плотине станции. В ЧАО "Укргидроэнерго" заявили, что угрозы прорыва плотины ДнепроГЭС нет, но ее работа остановлена из-за повреждений от атаки.

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