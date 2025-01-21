Поражена нефтебаза в Воронеже, авиазавод в Смоленске и командный пункт РФ на оккупированной части Донецкой области.

Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов оккупантов, заявили в Генеральном штабе ВСУ.

Так, второй раз за неделю беспилотники Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины ударили по нефтебазе "Лискинская" в Воронежской области РФ. Новая атака осуществлена в ночь на 21 января.

"В результате удара, нанесенного во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, горят резервуары с горюче-смазочными материалами, которыми оккупанты обеспечивают российские войска. Предприятие принадлежит одной из крупнейших российской государственной корпорации "Роснефть", - говорится в сообщении.

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Кроме того, Силы обороны, в частности Силы беспилотных систем и Силы спецопераций ВСУ, поразили инфраструктуру АО "Смоленский авиационный завод" в Смоленской области РФ, где модернизируются и производятся и боевые самолеты. Зафиксированы взрывы на территории авиазавода.

Также продолжается поражение пунктов управления российской оккупационной армии. В частности, нанесен удар по командному пункту 29 общевойсковой армии рф во временно оккупированной Волновахе в Донецкой области. Есть информация о взрывах и задымлении в районе цели. Результаты ударов уточняются.

"Целенаправленная и систематическая боевая работа, с целью усиления эффекта от санкционного давления, по важным объектам российских захватчиков будет продолжаться до прекращения вооруженной агрессии РФ против нашей страны", - отметили в Генштабе.

Удары по РФ - детали

Как сообщал УНИАН, нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области пылала 5 дней назад в результате атаки Силы обороны Украины. 16 января ее поразили по меньшей мере три БпЛА. Нефтебаза пылала в течение следующих дней. Три дня назад сообщалось, что россияне не могут потушить горящие резервуары. Вчера вечером в сети появились сообщения, что нефтебаза снова под ударом БпЛА.

Также ночью стало известно об атаке по территории Смоленской области. Писали, что там раздавались громкие взрывы. Отмечалось, что под ударом дронов мог оказаться Смоленский авиационный завод. По данным российских Telegram-каналов, на одном из предприятий города возник пожар.

Вчера, 19 января, военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, комментируя ночную атаку Украины по авиазаводу в Казани, подчеркнул, что в украинских ударах по объектам противника уже усматривается системность.

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