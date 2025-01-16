Ее поразили по меньшей мере три БПЛА.

Силы обороны Украины поразили нефтебазу "Лискинская" в Воронежской области. Там хранилось топливо для обеспечения потребностей российской захватнической армии.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, атака состоялась в ночь на четверг, 16 января. Ее осуществили подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны:

"По имеющейся информации, зафиксировано попадание в цель по меньшей мере трех ударных БпЛА. На объекте возник масштабный пожар. Известно, что на нефтебазе хранилось топливо, которое, в частности, использовалось для обеспечения потребностей оккупационной армии РФ".

Как уточняют Силы специальных операций ВСУ, несколько резервуаров пораженной нефтебазы "Роснефти" вблизи Воронежа до сих пор горят. Успешному дальнобойному удару предшествовала тщательная подготовка и планирование ССО.

Атаки на российские нефтебазы

Как сообщал УНИАН, этой ночью Воронежская область находилась под атакой беспилотных летательных аппаратов. Вскоре стало известно, что на территории одной из нефтебаз вспыхнул мощный пожар.

Украинская армия не впервые наносит удары по российским НПЗ, поскольку оккупанты используют топливо для нужд собственной армии.

Вас также могут заинтересовать новости: