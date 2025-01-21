В ближайшее время Украина может во второй раз попытаться ударить по объекту в Смоленске.

В ночь на 21 января Силы обороны Украины использовали беспилотники "совершенно нового типа" для удара вглубь территории РФ. Об этом заявил Михаил Жирохов в эфире на "Радио NV".

"Их траектория для российской ПВО была непредсказуема. Поэтому, насколько я знаю, большинство беспилотников поразили цели", - сказал Жирохов.

На видео с места удара виден пожар на территории российского авиационного завода. По словам Жирохова, полностью вывести из строя такой объект одной атакой очень сложно.

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"Одним налетом не обойдется. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, через неделю-две будет такой повторный налет, чтобы закрепить результат. Это такая новая тактика - повторяются удары по нефтебазам, по которым уже был нанесен удар. Поскольку россияне не успевают реагировать и перебрасывать средства ПВО из приграничных областей", - добавил Жирохов.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 21 января ударные дроны массово ударили по Смоленской области. Местные власти сообщали о работе ПВО. А региональные паблики писали о пожаре в районе Смоленского авиационного завода. Отмечается, что пожар вызван "падением обломков".

Отметим, что в последнее время удары беспилотниками вглубь территории РФ становятся все более частыми. В частности, 20 января БПЛА ударили по авиазаводу в Казани, где РФ выпускает свои стратегические бомбардировщики Ту-22 и Ту-160. Тогда дроны ударили также по одному из заводов в Калужской области.

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