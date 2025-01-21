В сети пишут о множестве взрывов.

Ночью на территории Смоленской области раздаются громкие взрывы и работает противовоздушная оборона, регион под атакой дронов-камикадзе.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил в своем Telegram-канале, что в областном центре российская противовоздушная оборона отражает атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. О последствиях на земле он ничего не писал.

Тем временем в сети пишут, что под ударом дронов мог оказаться Смоленский авиационный завод. По данным российских Telegram-каналов, на одном из предприятий города возник пожар. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу многоэтажки, никто не пострадал.

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Дроновые атаки на Россию

Как известно, Украина систематически наносит удары по российским военным и нефтеперерабатывающим объектам, пытаясь лишить РФ возможности и в дальнейшем вести незаконную войну.

Вечером под атакой беспилотных летательных аппаратов оказались российская нефтебаза в Лискинском районе Воронежской области, которая ранее уже пылала после ударов дронов.

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