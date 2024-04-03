Всего за сутки на фронте произошло более 50 боевых столкновений.

Российские захватчики 15 раз пытались прорвать оборону ВСУ на Новопавловском направлении. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ в соцсети.

"В течение суток зафиксированы 54 боевых столкновения", - отмечается в сводке. В частности, на Купянском направлении Силами обороны отражена одна атака противника в районе населенного пункта Андреевка Луганской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражено три атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское Луганской области и Терны¸ Ямполовка, Торское Донецкой области.

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Вместе с тем, на Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 10 атак в районах Белогоровки Луганской области; Спирного, Андреевки, юго-восточнее Выемки и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Кроме того, на Авдеевском направлении ВСУ отбили 8 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Яснобродовка, Первомайское и Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей.

В то же время, на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 15 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Красногоровка, Водяное и Угледар Донецкой области.

При этом, на Ореховском направлении в течение суток враг наступательных действий не вел, однако, нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка, Орехов и Роботино Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить украинские подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток, осуществлено 4 атаки на позиции ВСУ. Вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Крынки Херсонской области.

Отдельно сказано, что в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Украинскими подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 артиллерийской системе, 1 радиолокационной станции, 1 станции РЭБ и 1 пункту управления БпЛА противника.

Война в Украине: новости

Военно-политический аналитик Александр Коваленко считает, что российские оккупанты готовятся к масштабным наступательным действиям во второй половине года - на Часов Яр и Купянск. Второстепенной целью для них будет линия от Марьинки на Угледар. Также они попытаются продвигаться в Запорожской области. В частности, в районе Роботино". Сейчас враг пытается создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

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