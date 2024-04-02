Также враг провел десятки атак на других участках фронта, всего зафиксировано более 70 боевых столкновений.

За прошедшие сутки самым "горячим" оставалось Новопавловское направление: россияне вчера 25 раз пытались прорвать оборону украинских защитников. Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации более 25 раз пытался прорвать оборону наших войск", - говорится в сообщении.

Также враг провел десятки атак на других участках фронта, всего зафиксировано 71 боевое столкновение.

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В частности, на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 18 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Спорное, Ивано-Дарьевка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении, нашими защитниками отражено 10 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Первомайское Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 9 атак противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 атаки на позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и северо-западнее Вербового Запорожской области.

"На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки 4 раза атаковал позиции наших войск", - отмечает Генштаб.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

За прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 93 авиационных удара, совершил 126 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Кроме того, под артиллерийским огнем были более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Со своей стороны авиация Сил обороны Украины в течение минувших суток нанесла удары по 1 пункту управления и 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 наземной станции управления БпЛА, 1 средству противовоздушной обороны, 2 станциям РЭБ, 1 складу боеприпасов и 1 району сосредоточения личного состава врага.

Ситуация на фронте - последние данные

Как сообщал УНИАН, РФ не оставляет планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на истощение войска, РФ продолжают штурмовать украинские позиции. Главе Кремля Владимиру Путину безразличны потери своих солдат, он хочет завоевания несмотря на цену, писало издание Bild.

Россия продолжает также террор мирного гражданского населения Украины. В частности, сегодня ночью враг атаковал Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также десятью ударными беспилотниками с мыса Чауда (Крым).

Подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины уничтожено девять Shahed-136/131 в пределах Днепропетровской области.

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