Коваленко утверждает, что сейчас враг пытается создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

Военно-политический аналитик Александр Коваленко считает, что российские оккупанты готовятся к масштабным наступательным действиям во второй половине 2024 года.

По его мнению, то, что мы сегодня можем наблюдать возле Часового Яра, еще не пик их наступательных возможностей.

"Именно на вторую половину 2024 года они планируют устроить как минимум две наступательные операции - на Часов Яр и Купянск. Второстепенной целью для них будет линия от Марьинки на Угледар. Также они попытаются продвигаться в Запорожской области. В частности, в районе Работино", - рассказал он в эфире Еспресо.

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Коваленко утверждает, что сейчас враг пытается создать буфер безопасности для своих войск возле Ивановского.

"Сегодня оккупанты у Часового Яра пытаются сформировать условия для большого наступления. В частности, захват Ивановского, Богдановки, Клещеевки и Андреевки. Особенно это касается Клещеевки и Андреевки, ведь таким образом они пытаются создать для себя буфер безопасности для своего южного фланга из Ивановского", - пояснил эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

На Новопавловском направлении ВСУ продолжают сдерживать российских оккупантов в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное, что в Донецкой области. Сейчас там продолжается оборона, а иногда и контрнаступление. Об этом заявил офицер Легиона Свободы Сергей Воронов.

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