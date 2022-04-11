Оккупанты не отказываются от планов по полному захвату территории Донецкой и Луганской областей.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались по общей ситуации вокруг Украины и в ее наиболее горячих точках. В частности, в Мариуполе российские оккупанты проводят штурм в отдельных районах города.

Об этом свидетельствуют оперативные данные силового ведомства по состоянию на 18.00.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты пытались штурмовать город Северодонецк, но успеха не имели. Также во время обстрела Попасной применил тактический ракетный комплекс "Точка-У". Попытки продвинуться вглубь территории Украины для улучшения тактического положения успеха не имели.

Кроме того, на Слобожанском направлении противник продолжает частично блокировать город Харьков, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. В районе города Изюм оккупанты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее.

Вместе с тем, на Южнобугском направлении оккупанты пытаются улучшить тактическое положение и закрепиться по административным границам Херсонской области. В подразделениях противника наблюдаются нередкие случаи дезертирства.

Также оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области.

"Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация относительно хода боевых действий, собственно обоснования так называемой "специальной военной операции" российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий согласно норм и правил установленных в Российской Федерации, распространяют информацию о российских телеграмм-каналах, в которых есть якобы "достоверная" информация", – говорится в сообщении.

В то же время, среди личного состава оккупационных подразделений на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым распространяется информация, что Вооруженные Силы Украины планируют контрнаступление в Херсонской области с возможностью развития успеха и захода на Крымский полуостров.

А меж тем потери личного состава оккупантов с начала полномасштабного вторжения России в Украину достигли около 19,5 тыс. человек. Вместе с тем россияне потеряли 725 танков и почти 2 тысячи боевых бронированных машин.

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