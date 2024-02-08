На Лиманском направлении отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, а подразделениями ракетных войск нанесены удары по 2 складам боеприпасов и 2 артиллерийским средствам противника. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

В то же время российские оккупанты нанесли 13 ракетных и 54 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети.

В Генштабе отмечают, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В течение суток произошло 52 боевых столкновения.

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В частности, на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 17 атак в районе населенного пункта Авдеевка и еще 5 атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

По данным Генштаба, на Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где оккупанты 11 раз пытались улучшить тактическое положение.

В сообщении сказано, что на Купянском направлении нашими защитниками отражены 4 атаки в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении отражены 3 атаки противника в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское и Клещиевка Донецкой области, где враг, пытался улучшить тактическое положение.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток осуществлена одна безуспешная попытка штурма позиций наших войск.

Война в Украине - ситуация на фронте

Спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона сегодня отметил, что бои уже происходят не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки.

При этом отмечает, что ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой. Противник активизирует наступательные штурмовые действия с Северного и с южного флангов.

Лиховой сказал, что замысел противника очевиден : он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там он направляет основной штурмовой натиск на севере Авдеевки.

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