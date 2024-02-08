Враг хочет перерезать Силам обороны логистические пути.

Бои происходят уже не только в частном секторе на севере Авдеевки, но и в пределах городской застройки. Об этом сказал спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"Если говорить об Авдеевке, то подсчеты о том, какую часть территории города захватил враг считаю не корректными. Потому, что одно дело административные границы, а другое дело - это конкретные позиции", - сказал он.

При этом отмечает, что ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой.

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"Противник активизирует наступательные штурмовые действия с северного и с южного флангов. Могу подтвердить, что боестолкновения происходят уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки. Замысел противника очевиден: он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером. Там он направляет основной штурмовой натиск на севере Авдеевки", - сообщил Лиховой.

По его словам, намерение противника очевидно - он хочет перерезать главную логистическую артерию и обеспечить так называемое оперативное окружение города, но этому активно противодействуют наши подразделения. При этом добавил, что логистические поставки подразделений Сил обороны Украины затруднены.

"Враг продолжает нести значительные потери, но имеет большие резервы и постоянно вводит в действие новые подразделения", - подчеркнул он.

По его словам, с нашей стороны также происходят мероприятия по улучшению устойчивости обороны, усиливается рубеж блокировки, устанавливаются дополнительные огневые позиции, задействуются свежие подразделения.

Ситуация возле Авдеевки - детали

Сегодня в утреннем обращении Генштаба отмечалось, что в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отразили 27 атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Невельского и Первомайского Донецкой области.

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