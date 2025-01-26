Одним из главных факторов успехов ВСУ на поле боя остается поддержка и военная помощь партнеров.

Украина может изменить ход боевых действий в свою пользу и остановить наступление россиян, однако для этого нужно менять стратегическую и тактическую модель действий ВСУ. Такое мнение высказал генерал армии Украины, экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж в эфире Еспресо.

"Я считаю, что сегодня Украина действительно имеет потенциал для того, чтобы остановить ползучее наступление российской оккупационной армии и проводить контрудары на отдельных участках фронта. Главное - стратегическая и тактическая модель действий Вооруженных Сил Украины. Да, мы имеем меньшие силы, впрочем, путем изменения стратегии и тактики ведения войны мы можем изменить ход боевых действий", - отметил он.

Маломуж добавил, что нужно также готовиться к стратегическим ударам, и для этого надо готовить резервы. Кроме того, чтобы изменить ход боевых действий в пользу Украины, нужно, чтобы партнеры и дальше поставляли новейшее вооружение.

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"Конкретные шаги и подготовка могут помочь нам остановить россиян и проводить стратегические успешные операции на линии фронта", - пояснил Маломуж.

Он отметил, что одним из главных факторов успехов ВСУ на поле боя остается поддержка и военная помощь партнеров

"Сегодня также многое зависит от решений администрации Дональда Трампа. Особенно относительно давления на Россию. Таким шагом может стать увеличение поставок военной помощи Украине. Также важным рычагом давления на Путина может стать усиление экономических и энергетических санкций", - добавил он.

Война в Украине - новости

Как отмечали в 110-1 ОМБр, сейчас угрозы окружения украинских сил обороны в Великой Новоселке нет, зато враг, зайдя в населенный пункт, столкнулся со сложной преградой - рекой Мокрые Ялы, что остановит его дальнейшее наступление.

Военный эксперт Алексей Гетьман рассказывал, что россияне в Курской области, хоть и продвинулись немного за последние дни, значительных успехов достичь не способны. Он отметил, что важное преимущество для ВСУ заключается в том, что не нужно держать позиционную оборону, как, например, на Покровском направлении, а можно маневрировать.

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