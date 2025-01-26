Враг за последние дни немного продвинулся, однако не достиг существенных успехов.

Продолжается операция украинских Сил обороны в Курской области, и хотя россияне не уменьшают давления, однако значительных успехов достичь не способны. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Гетьман в комментарии Украинскому радио.

Он отметил, что Россия не оставляет попыток выдавить наши войска из Курской области, чтобы использовать это как аргумент на возможных переговорах.

"Позиция РФ заключается в том, что "давайте остановимся там, где оно есть, давайте учитывать реалии на земле", как они говорят. При таком подходе, как они предлагают - никто не будет соглашаться. И тогда будет сразу встречный вопрос, а что будет с Курщиной? Тоже учитывать? Тогда все их аргументы рассыпаются. И им очень важно, чтобы на территории Российской Федерации, на Курщине наших войск не было", - пояснил Гетьман.

Видео дня

Он отметил, что враг немного продвинулся, однако не достиг существенных успехов.

"Пока мы там держимся, мы маневрируем, мы избегаем лобовых столкновений с превосходящими силами врага. Есть информация за последние дни, что враг немножко продвинулся на северо-запад от Суджи и немножко на юге, но это, опять-таки, не существенное продвижение", - отметил он.

Как пояснил эксперт, важное преимущество для ВСУ заключается в том, что не нужно держать позиционную оборону, как, например, на Покровском направлении, а можно маневрировать, "и поэтому врагу труднее с нами справиться".

Тактика ВСУ в Курской области

Как писал аналитик Forbes Дэвид Акс, недавно бойцы 225-го штурмового батальона ВСУ в Курской области заманили российские силы в засаду и уничтожили их с помощью HIMARS.

Как отмечал аналитик, эта засада помогает объяснить огромные потери российских и северокорейских войск на Курщине в последнее время - россияне и северокорейцы атакуют по одним и тем же дорогам и все чаще делают это в пешем порядке, что делает их уязвимыми для артиллерийских ударов.

Вас также могут заинтересовать новости: