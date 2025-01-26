Угрозы окружению украинских подразделений в Великой Новоселке нет.

Сейчас угрозы окружения украинских сил обороны в Великой Новоселке нет, зато враг, зайдя в населенный пункт, столкнулся со сложной преградой, которая остановит его подальное наступление. Об этом рассказала 110-я ОМБр в Telegram.

"Сразу отметим, угрозы окружения наших подразделений нет... Из районов, где возникала угроза окружения, наши подразделения, используя погодные условия, умело вышли. Это не означает, что мы полностью вышли из города, бои в Великой Новоселке продолжаются. Все действия направлены на минимизацию собственных потерь и максимального поражения противника", - отмечают бойцы.

В то же время бойцы отметили, что продолжать наступление из Великой Новоселки россияне не смогут, потому что столкнулись со сложной преградой.

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"Возникла типичная ситуация для москалей "главное сделать флаговтык". Цена и перспективы неважны. Река Мокрые Ялы, которая создавала проблемы для обеспечения наших подразделений, теперь стала преградой для продвижения уже противника. Войдя в Большую Новоселку, враг попал в огненный мешок, где покоя ему не будет, любое движение останавливается снарядами и дронами", - рассказали в 110 ОМБр.

Бойцы также отмечают, что целых зданий в Великой Новоселке не осталось.

Великая Новоселка - последние новости

Аналитики DeepState сообщали, что российские войска уже фиксируются в центре поселка Великая Новоселка Донецкой области. Дополнительно войска РФ пробуют давить с юга и со стороны села Временка.

Представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов отмечал, что пока об оккупации этого населенного пункта речь не идет. При этом он отметил, что не может раскрывать конкретные детали о позициях ВСУ и показывать на карте, где есть украинские военные, а где их нет, чтобы сохранить жизнь бойцов и обеспечить успех боевых задач.

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