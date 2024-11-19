Украина сможет "высушить" экономику и возможности агрессора.

Командир батальона "Ахилес" 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко заявил, что когда Украина получит новые возможности бить по врагу на большее расстояние, это будет держаться в тайне.

"Это будет очень существенное и серьезное влияние на врага. Он даст нам ключевой компонент - это "высушивание" противника, его экономики и возможностей по дальнейшей переброске своих сил и средств на территорию Украины для ведения боевых действий, наполнение их бюджета, из которого финансируется разработка новых ракет и беспилотников, которыми они атакуют Украину и днем, и ночью. Также, конечно, это способности по хранению тех или иных боеприпасов", - сообщил он в эфире "Украинского радио".

По его словам, большинство российских складов дальнего базирования уже истощены и сейчас противник не имеет много запасов артиллерийских и других компонентов. Однако в близкой логистике есть заполненные склады для оперативного восполнения потребностей войск.

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"Комбинированное применение дальнобойных ракет и наших беспилотников - это то, что позволит нам повлиять на ход боевых действий и на ту ситуацию, которая сложилась. Теперь главное - к разрешению иметь еще количества и средства. Также мы должны быть максимально взвешены и сдержанны относительно разрешения, потому что как есть на самом деле и как все будет реализоваться покажет только время и новостная лента оккупационных блогов", - пояснил военный.

По мнению Федоренко, избранному президенту США Дональду Трампу могут достаться очень выгодные позиции, чтобы принудить Россию к миру.

"Мы должны понимать, что политическая картина Соединенных Штатов выглядит так, что по сути реально в руках Трампа большинство, четкость, качество принятия решений. Что может Трамп предложить Путину, чтобы тот остановил войну и вышел из Украины? У меня ответа на этот вопрос объективно нет. Можно ли обеспечить завершение войны через дипломатию, но повышая силовую компоненту? Да, можно. Соответственно эти почти два месяца дадут нам "окно возможностей", на которое отреагирует весь мир и будет понятно, какие причинно-следственные связи, какая реакция, в частности, России. И на самом деле Трампу могут достаться очень выгодные позиции для того, чтобы заставить Россию отступить", - подытожил он.

Разрешение на удары по РФ

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России.

Как отмечает The Guardian, Украина теперь будет иметь возможность наносить ракетные удары по целям в Курской области РФ, где контролирует более 1000 квадратных километров территории. Применение американских дальнобойных ракет ATACMS позволит уничтожать склады оружия, боеприпасов, линии снабжения и военные базы противника, что значительно усилит позиции украинских войск на передовой. Однако стоит помнить, что ATACMS не является "волшебной палочкой".

Как сегодня написал УНИАН, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что Штаты не меняли свою политику по применению Украиной дальнобойного оружия американского производства для атак вглубь РФ.

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