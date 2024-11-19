Это может помочь Киеву защитить контролируемую территорию в Курской области, однако не изменит ход войны.

Решение США разрешить дальнобойные удары по России может помочь Киеву защитить контролируемую территорию в Курской области, однако оно слишком запоздало, чтобы изменить ход войны, пишет Reuters.

Военные аналитики отмечают, что влияние на поле боя будет зависеть от того, какие ограничения останутся, при этом решение вряд ли изменит ситуацию в целом.

"Решение принято поздно, и, как и другие решения в этом ключе, оно может оказаться слишком запоздалым, чтобы существенно изменить ход боевых действий. Удары дальнего радиуса действия всегда были одним из элементов головоломки, и в этой войне на них возлагались чрезмерные надежды", - сказал Майкл Кофман, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне.

Видео дня

Неизвестно также, как долго продлится новая политика, учитывая критику этого решения со стороны советников Дональда Трампа.

"Представитель центральноевропейского оборонного ведомства сказал Reuters, что удары дадут Киеву больше шансов защититься от воздушных атак, но не смогут решительно переломить конфликт в пользу Украины", - пишет издание.

Чиновник указал, что Россия уже переместила свою авиацию за пределы досягаемости западного оружия, отмечая однако, что радиус действия этих ракет будет выходить за пределы Курской области.

"Украина перебросила туда несколько своих лучших подразделений, поэтому они смогут продержаться некоторое время, если будут получать достаточное количество боеприпасов и боевого пополнения", - сказал он.

При этом Франция и Великобритания не уточнили, последуют ли они примеру американцев, разрешив Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow/SCALP.

"Россия может сбивать Storm Shadow и ATACMS, поэтому размер залпа, который может быть произведен, также является важным фактором", - отмечает Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики в Филадельфии.

Разрешение на дальнобойные удары по России

Напомним, на днях западные жураналисты сообщили, что Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Франция позволили Киеву атаковать территорию РФ ракетами ATACMS, Storm Shadow и SCALP.

В то же время, пишет Bloomberg, решение президента США Джо Байдена не смогло привлечь более широкую поддержку Киева со стороны союзников, и это свидетельствует об ослаблении влияния уходящего президента.

В частности, канцлер Германии Олаф Шольц обычно действовал заодно с Байденом. Однако на этот раз Шольц дал понять, что решения Байдена недостаточно, чтобы перевесить опасения относительно дальнейшей эскалации - прежде всего, из-за позиции нового президента США Дональда Трампа.

Вас также могут заинтересовать новости: