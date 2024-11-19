Решение о применении ATACMS может стать сигналом для европейских союзников, чтобы предоставить Киеву больше возможностей для развертывания Storm Shadow.

Украина теперь будет иметь возможность наносить ракетные удары по целям в Курской области РФ, где контролирует более 1000 квадратных километров территории. Применение американских дальнобойных ракет ATACMS позволит уничтожать склады оружия, боеприпасов, линии снабжения и военные базы противника, что значительно усилит позиции украинских войск на передовой, пишет The Guardian.

Накануне инаугурации Дональда Трампа в январе этот шаг может быть способом укрепить военную мощь Украины, пока ее не заставят участвовать в мирных переговорах. Кроме того, предоставление такого оружия способно положительно повлиять на моральный дух украинцев в сложное время.

Ожидается, что Россия в ближайшее время осуществит масштабное наступление для возвращения Курской области, возможно, при поддержке военных подразделений из Северной Кореи. Однако ATACMS не является "волшебной палочкой": украинская армия сталкивается с серьезными вызовами, в частности дефицитом человеческих ресурсов, из-за чего страна вынуждена активизировать мобилизацию.

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Роль Storm Shadow и другого оружия

Президент Байден постепенно расширял перечень дальнобойного и высокотехнологичного вооружения, доступного Украине. На ранних этапах войны США передали системы HIMARS, которые поражают цели на расстоянии до 80 км.

В течение последних месяцев также обсуждалась возможность использования ракет Storm Shadow, которые имеют схожие характеристики с ATACMS. Франко-британские ракеты большой дальности оснащены американской системой наведения, поэтому их применение зависит от согласования с Вашингтоном. Решение о передаче ATACMS может стать сигналом для европейских союзников, чтобы предоставить Киеву больше возможностей для развертывания Storm Shadow (во Франции известных как Scalp).

Эти ракеты способны пробивать укрепления и наносить удары по аэродромам с высокой точностью, что делает их важным инструментом для укрепления обороноспособности Украины.

Дальнобойные удары по России

На днях New York Times сообщило, что США разрешили Украине бить ракетами ATACMS по территории России. Американские официальные лица заявили, что ракеты, вероятно, будут развернуты, по крайней мере сначала, против объединенных российских и северокорейских войск на территории, захваченной Украиной в Курской области на юге России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что решение США относительно разрешения на удары вглубь РФ может стать решающим для Украины.

Стоит добавили, что военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предупреждал, что однозначно о разрешении можно будет сказать тогда, когда эти ракеты полетят в сторону России.

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