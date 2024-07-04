Кризис украинской ПВО углубляется и так будет пока украинцы не начнут сбивать российские разведывательные беспилотники, пролетающие над их авиабазами.
Как допустило издание Forbes, в такой ситуации ВВС продолжат терять военные самолеты, которые будет нелегко заменить. Издание отметило, что данное положение вещей должно озаботить украинское командование.
Журналысты напомнили, что в понедельник российский беспилотник засек шесть истребителей Су-27 украинских ВВС, стоящих средь бела дня на взлетной полосе авиабазы Миргород. После этого по ним прилетела российская ракета, уничтожив два драгоценных сверхзвуковых истребителя.
"Вчера произошло нечто подобное. Российский беспилотник пролетел над украинской авиабазой в Полтаве. После нескольких часов наблюдения ракета "Искандер" ударила, повредив, если не уничтожив, боевой вертолет Ми-24 украинской армии", - сообщило издание.
А сегодня оккупанты атаковали авиабазу Долгинцево под Кривым Рогом. Дрон просканировал базу, и на нее упало целых три ракеты. "Кадры видеотрансляции российских беспилотников подтверждают уничтожение двух самолетов: одного - самолета-приманки Су-25; другого - действующего истребителя МиГ-29.
Всего с осени в результате налетов России на украинские аэродромы были выведены из строя два Су-27, три МиГ-29, Су-25 и, возможно, Ми-24. Это неприемлемый уровень потерь для вооруженных сил, у которых есть менее 100 боевых самолетов, оценило издание.
"Проблема в том, что F-16 и "Миражи" также будут уязвимы для ударов российских дронов и ракет, пока они будут припаркованы под открытым небом средь бела дня", - констатируют журналисты.
"Это кризис ПВО. Обычно украинцы защищают самые важные базы с помощью ракет класса "земля-воздух", но ВВС и армия с трудом могут одновременно прикрывать города, крупные сосредоточения войск и прифронтовые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево", - пишет издание.
Очевидно, что, отдавая приоритет защитегородов, ВСУ оставили аэродромы менее защищенными. "Российский беспилотник, наблюдавший за Полтавой, был виден обычным украинцам на земле в течение трех часов, прежде чем был нанесен удар ракетой "Искандер". Понятно, что ни у кого не было возможности его сбить", - констатировали журналисты.
Война в Украине: новости
В ночь на 4 июля противник атаковал Украину 22-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Курской области (РФ). В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВСУ сбит 21 "шахед".