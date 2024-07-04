Журналисты указали, что вражеский разведдрон летал над Полтавой три часа, прежде чем туда прилетела ракета.

Кризис украинской ПВО углубляется и так будет пока украинцы не начнут сбивать российские разведывательные беспилотники, пролетающие над их авиабазами.

Как допустило издание Forbes, в такой ситуации ВВС продолжат терять военные самолеты, которые будет нелегко заменить. Издание отметило, что данное положение вещей должно озаботить украинское командование.

Журналысты напомнили, что в понедельник российский беспилотник засек шесть истребителей Су-27 украинских ВВС, стоящих средь бела дня на взлетной полосе авиабазы ​​Миргород. После этого по ним прилетела российская ракета, уничтожив два драгоценных сверхзвуковых истребителя.

Видео дня

"Вчера произошло нечто подобное. Российский беспилотник пролетел над украинской авиабазой в Полтаве. После нескольких часов наблюдения ракета "Искандер" ударила, повредив, если не уничтожив, боевой вертолет Ми-24 украинской армии", - сообщило издание.

А сегодня оккупанты атаковали авиабазу Долгинцево под Кривым Рогом. Дрон просканировал базу, и на нее упало целых три ракеты. "Кадры видеотрансляции российских беспилотников подтверждают уничтожение двух самолетов: одного - самолета-приманки Су-25; другого - действующего истребителя МиГ-29.

Всего с осени в результате налетов России на украинские аэродромы были выведены из строя два Су-27, три МиГ-29, Су-25 и, возможно, Ми-24. Это неприемлемый уровень потерь для вооруженных сил, у которых есть менее 100 боевых самолетов, оценило издание.

"Проблема в том, что F-16 и "Миражи" также будут уязвимы для ударов российских дронов и ракет, пока они будут припаркованы под открытым небом средь бела дня", - констатируют журналисты.

"Это кризис ПВО. Обычно украинцы защищают самые важные базы с помощью ракет класса "земля-воздух", но ВВС и армия с трудом могут одновременно прикрывать города, крупные сосредоточения войск и прифронтовые базы, такие как аэродромы Миргород, Полтава и Долгинцево", - пишет издание.

Очевидно, что, отдавая приоритет защитегородов, ВСУ оставили аэродромы менее защищенными. "Российский беспилотник, наблюдавший за Полтавой, был виден обычным украинцам на земле в течение трех часов, прежде чем был нанесен удар ракетой "Искандер". Понятно, что ни у кого не было возможности его сбить", - констатировали журналисты.

Война в Украине: новости

В ночь на 4 июля противник атаковал Украину 22-мя ударными БпЛА типа Shahed-131/136 из Курской области (РФ). В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВСУ сбит 21 "шахед".

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