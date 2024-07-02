'Удар был. Есть определенные потери': экс-спикер Воздушных сил - об атаке по аэродрому Миргород

Официальной информации об атаке от украинского военного командования пока нет.

1 июля российские паблики сообщили об ударе по украинскому аэродрому Миргород в Полтавской области, заявив об уничтожении и повреждении нескольких самолетов Су-27. Эту атаку прокомментировал бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Все так радуются новостям, когда украинские Силы обороны поражают на аэродромах оккупанта рашистские самолеты! "Минус один, два, три, а то и больше бортов оккупанта больше никогда не будут бомбить украинские города... " УРА!!! А вот когда враг наносит удар, да что там говорить, ежедневно лупит по нашим аэродромам, пытаясь уничтожить украинскую авиацию, и иногда достигает своей цели... мы готовы растерзать в соцсетях всех и все, я имею в виду своих командиров, что "не смогли, не досмотрели" и т.д.!!!" – написал он на своей странице в Facebook.

Игнат отметил, что аэродромы "ежедневно под обстрелами, ежедневно под баллистикой, глазами вражеских дронов и постоянных атак". По его словам, на местах люди пытаются уберечь то, что есть и нанести ответный удар.

Видео дня

"И я не буду детализировать какими невероятными усилиями это делается. Это война, и к сожалению не без потерь техники. Это я относительно вражеского удара по аэродрому Миргород. За поребриком безумно радуются, приписывают в свои достижения кучу бортов Су-27. Пусть! Так всегда. Не все так страшно, как вы, украинцы, пишете на эмоциях. Удар был. Есть определенные потери, но совсем не такие, как приписывает себе враг, в конце концов они всегда так делают с начала вторжения", – добавил бывший представитель ВС ВСУ.

Он отметил, что Воздушные силы делают все, чтобы противодействовать врагу, ввести его в заблуждение, в том числе с помощью макетов и других средств.

Удар по аэродрому Миргород: что известно

Российские прокремлевские паблики распространяли видео атаки по аэродрому Миргород. Они заявляли об ударе ОТРК "Искандер-М" с кассетной боевой частью, в результате которого, как утверждалось, было уничтожено и повреждено определенное количество самолетов Су-27.

Стоит подчеркнуть, что официальной информации об ударе по аэродрому в Миргороде от украинского военного командования пока нет.

Отметим, что в телеграм-канале Воздушных сил около 15:30 сообщали о фиксации скоростной цели из Курской области РФ курсом на Миргород.

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