Также он рассказал, почему оккупанты сосредоточились на авиации.

Российские захватчики активизировали атаки по аэродромам из-за того, что Украина ожидает поставки американских истребителей F-16, считает военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий.

В колонке для УНИАН он называет заявления россиян о поражении большого количества самолетов ложью. "Во-первых, банально, у нас на том аэродроме не было столько машин. Во-вторых, учитывая радиус разлета осколков, могло быть поражено всего четыре машины. Кроме того, у нас есть часть мертвых самолетов, которые уже никогда не поднимутся. Они стоят на земле и используются просто как доноры запчастей. В-третьих, нюанс в том, что мы используем и самолеты-обманки, и несколько раз уже заставляли россиян тратить дорогие ракеты на макеты", - пишет бывший военнослужащий.

По его словам, в Украине нет достаточного количества укрытий для самолетов такого типа, поскольку большинство хранилищ предназначаются для МиГ-19 и МиГ-21. Такие самолеты имеют меньший размах крыльев, поэтому имеющиеся "птички" просто не помещаются в укрытиях. Кроме того, с начала полномасштабной войны украинская авиация воюет "по-партизански", постоянно перемещаясь.

Видео дня

"Благодаря этому нам удалось свою авиацию, собственно, уберечь. Когда началась полномасштабная война, в первый час враг ударил по абсолютно всем нашим аэродромам, однако ни один самолет тогда не пострадал. Причина в том, что ни один самолет не стоял там, где он был накануне. Их все в первые минуты перебазировали на другие локации", - добавил он.

Дикий отмечает, что нынешняя война нарушает правила работы стандартной армейской авиации, поскольку обычно она должна быть расположена на крупных авиабазах с соответствующей инфраструктурой. Однако для этого Украина должна полностью закрыть собственное небо.

"И здесь мы подходим к третьей проблеме. Она заключается в том, что надо сбивать вражеские средства. И здесь причина не в том, что кто-то у нас что-то упустил. Российский разведывательный беспилотник, видео с которого мы все видели, был вовремя обнаружен. Но в том районе просто не было чем его сбить - у нас просто нет достаточного количества средств ПВО", - объясняет эксперт.

Он говорит, что большинство качественных систем противовоздушной обороны или работают на фронте, или защищают гражданских. "Шахеды" летят ниже, чтобы иметь возможность поразить объекты. Зато разведывательные дроны могут себе позволить лететь выше, поскольку их главная задача - снять картинку для наведения ракет. Именно поэтому в таких кейсах мы должны использовать системы ПВО ракетного типа - только они способны качественно бороться против подобных БПЛА", - объясняет Дикий.

Эксперт отметил, что удар по Миргороду не был единственным поражением аэродромов Украины за последние дни. По его мнению, это делается из-за того, что Украина должна получить американские истребители F-16. "Продолжается и активная разведка и активная боевая работа. И как только самолеты F-16 появятся в Украине, начнется еще более активная работа РФ по попыткам их уничтожения", - добавил ветеран.

Удары по аэродрому в Миргороде

Напомним, что на днях российские захватчики распространили видео атаки на украинскую авиабазу, отчитавшись об уничтожении самолетов Су-27.

Бывший представитель Воздушных сил Вооруженных сил заявил, что в результате удара Украина понесла определенные потери, "но совсем не такие", как пишут россияне.

По данным Forbes, под открытым небом остались шесть Су-27, оккупантам удалось уничтожить два истребителя.

Вас также могут заинтересовать новости: