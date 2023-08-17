Сейчас оккупанты производят ракеты в авральном режиме и не проводят технический контроль.

Российские оккупанты выпускают по Украине в среднем примерно по 20 ракет с интервалом в 10 суток. Однако в последнее время участилось применение только что произведенных ракет, которые даже не прошли испытания.

Как рассказал в эфире телеканала FREEДОМ военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, россияне спешат. Сейчас оккупанты производят ракеты в авральном режиме и не проводят технический контроль.

"Они не проводят технический контроль при сборке ракет, не проверяют на правильность работы все системы. Например, если у ракеты стоит навигационная система или другая какая-то электроника, не замыкает ли какой-то из проводов, все ли хорошо прикручено. Таких банальных элементов технического контроля у них не проводят", – пояснил он.

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По словам Коваленко, существенно ухудшился показатель точности и надежность крылатых ракет Х-101, Х-555 и "Калибр".

"Например, в 2022 году, когда они преимущественно использовали Х-101, Х-555 для обстрелов нашей энергетической инфраструктуры, определенная часть ракет падала на территории РФ. Потому что в них переставала работать силовая установка, двигатель. И они падали по русским деревням. Сколько там упало в озера и леса – это другой вопрос. А те, что увидели, в принципе, довольно-таки серьезный процент неполадок и дефектов, который, казалось бы, недопустим при техническом контроле, а он есть, и он явный. Поэтому качество их ракетного вооружения ухудшается", – добавил эксперт.

В то же время ракеты, которые остались в запасах российских оккупантов, нуждаются в глубоком ремонтном вмешательстве. И на это, по словам Коваленко, иногда уходит больше времени, чем на изготовление новой ракеты.

"Ракеты в запасах есть, они их ремонтируют, восстанавливают. Но, прежде всего, им проще произведенные "свежие" ракеты использовать в авральном режиме. Сделал – запустил определенную партию, сделал – запустил. Последние пуски Х-101, Х-555 даже происходили с учетом их средней возможности производства полторы – две ракеты в сутки. Но о ремонтных базах не стоит забывать, где они восстанавливают определенный потенциал ракет, которые в гнетущем состоянии", – пояснил Коваленко.

Ракетные удары РФ по Украине

Последний массированный ракетный удар по Украине состоялся в ночь на 15 августа. Россияне выпустили крылатые ракеты Х-101, Х-555 и ракеты морского базирования "Калибр".

Несколько ракет были направлены на Львовскую область. По словам главы Львовской ОВА Максима Козицкого, одну ракету силы ПВО сбили, еще шесть, к сожалению, попали по разным объектам. В частности, фиксировались повреждения в Ставчанах и во Львове. Ранения получили 15 человек.

В то же время в Луцке в результате удара пострадал завод шведской компании. Погибли трое сотрудников предприятия.

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