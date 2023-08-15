Вследствие ракетной атаки по Луцку, которая произошла сегодня под утро, пострадал шведский завод по производству подшипников SKF. Также погибли трое работников предприятия.
"С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли", - заявил представитель SKF Карл Бьернстам, которого цитирует Reuters.
По его словам, компания изучит последствия нападения и повреждения завода, однако в первую очередь сосредоточится на своих сотрудниках и их безопасности.
Согласно последнему финансовому отчету SKF, компания имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке. Кроме того, на завод в Украине приходится около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.
Ракетный удар по Луцку - что известно
Как ранее сообщал УНИАН, около 4 утра была объявлена воздушная тревога в Волынской области, которая длилась почти два часа.
Оккупанты запустили по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты "Калибр". Силы ПВО сбили 16 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр".
Впоследствии стало известно, что в Луцке в результате ракетного удара погибли три человека да еще трое-получили ранения.