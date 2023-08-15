Компания SKF планирует вывить последствия нападения и повреждения завода.

Вследствие ракетной атаки по Луцку, которая произошла сегодня под утро, пострадал шведский завод по производству подшипников SKF. Также погибли трое работников предприятия.

"С грустью подтверждаем, что трое наших коллег погибли", - заявил представитель SKF Карл Бьернстам, которого цитирует Reuters.

По его словам, компания изучит последствия нападения и повреждения завода, однако в первую очередь сосредоточится на своих сотрудниках и их безопасности.

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Согласно последнему финансовому отчету SKF, компания имеет около 1100 сотрудников в Украине, большинство из которых работает на заводе в Луцке. Кроме того, на завод в Украине приходится около 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Ракетный удар по Луцку - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, около 4 утра была объявлена воздушная тревога в Волынской области, которая длилась почти два часа.

Оккупанты запустили по Украине по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов. В частности, 4 крылатые ракеты Х-22, 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 4 крылатые ракеты "Калибр". Силы ПВО сбили 16 крылатых ракет Х-101 / Х-555, "Калибр".

Впоследствии стало известно, что в Луцке в результате ракетного удара погибли три человека да еще трое-получили ранения.

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