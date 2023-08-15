Одна из ракет попала по территории детского сада.

Россияне атаковали крылатыми ракетами Львовскую область 15 августа в период с 05:20 до 05:30: одну ракету силы ПВО сбили, еще 6 – попали.

"Во время этой ракетной атаки, к счастью, обошлось без погибших. Пострадали 15 человек. Самой молодой потерпевшей 10 лет, самой старшей – 72. У большинства пострадавших царапины и порезы из-за выбитых окон, ушибы. Пятерых человек госпитализировали", - сообщил председатель ОГА Максим Козицкий.

Оккупанты повредили около 40 домов. Во Львове подверглись разрушениям 20 домов в Железнодорожном районе. Больше всего - на улицах Каховской и Патона. Были возгорания, повреждены окна и крыши. Во Львовском медицинском профессиональном колледже "Монада" выбиты окна, также произошло возгорание в трех зданиях промышленного предприятия.

Одна из ракет попала по территории детского сада, получила повреждения здание детсада.

В Ставчанах Львовского района повреждены 15 жилых домов в частном секторе, из них 6 – критически. Также повреждены легковые автомобили. В селе Суховоля Львовского района обломками от ракет повреждены 4 жилых дома в частном секторе. Пострадавших нет.

Ракетная атака РФ-детали

Ночью РФ нанесла массированный ракетный удар по различным областям Украины. Во Львовской области в результате российского ракетного удара, нанесенного в ночь на вторник, 15 августа, многие дома получили повреждения. В Днепре россияне поцеловали по промышленному предприятию и повредили водный-спортивный объект.

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено: 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" из 28 выпушенных.

Вас также могут заинтересовать новости: