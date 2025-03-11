По мнению эксперта, российские войска будут наступать ровно столько, сколько смогут.

Силы обороны Украины не будут отводить с Курщины, иначе это принесет новые боевые действия на территорию Сумщины. Так считает эксперт Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк, пишет Liga.net.

По мнению эксперта, поскольку российские войска сейчас наступают, то они будут двигаться ровно столько, сколько смогут.

"Российская группировка находится в наступательном оперативном построении. Такая группировка продолжает двигаться ровно столько, сколько сможет. То есть до полного истощения, уничтожения или остановки собственным командованием для перехода к обороне", - подчеркнул Кевлюк.

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Также он выразил мнение, что россияне не перестанут давить на этом участке фронта, а наоборот, будут бросать туда все имеющиеся ресурсы и наносить максимальное огневое поражение авиацией, ракетами и "всем, что есть под руками".

Ситуация в Курской области: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, по данным проекта DeepState, россияне продвинулись на Курщине и подтягивают силы в восточную часть Суджи. Аналитики сообщили, что наибольшая активность врага сейчас на востоке, где он продвинулся в районе Мирного и Зозулевки. Между тем, отмечается, Силам обороны сдерживать давление российских войск "крайне трудно".

Военный эксперт Владислав Селезнев назвал условие возможного вывода ВСУ с Курщины. По его словам, сейчас ситуация там осложнена, потому что враг активно использует свое преимущество в оптоволоконных дронах и держит под контролем ключевую логистическую магистраль, соединяющую Сумы с Суджей. Решающим же в вопросе возможного вывода ВСУ остается наличие ресурсов.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что сейчас угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет. Он подчеркнул, что работает в операционной зоне группировки войск "Курск", и ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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