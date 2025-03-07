Украинские войска могут отступить с Курской области, чтобы избежать окружения, - Politico

Украинские солдаты рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

Украинские войска в Курской области продолжают удерживать большую часть захваченной территории. Тем не менее они регулярно подвергаются ожесточенным атакам в результате российского контрнаступления, из-за чего командирам придется сделать сложный выбор - продолжать борьбу или отступить, пишет Politico.

Отмечается, что украинские войска рискуют оказаться в окружении врага, если командиры примут решение слишком поздно.

"Украинское командование должно сделать выбор. Уйти из Курской области, завершив операцию и сохранив силы, или держаться, рискуя потерять все", - рассказал журалистам военный аналитик Ян Матвеев.

Видео дня

По его словам, ситуация на поле боя в последние дни стала гораздо более сложной.

"Единственная реальная причина удерживать плацдарм в Курской области - использовать его как козырь в будущих переговорах. Однако потеря значительного количества опытных войск и современной техники в ходе затянувшейся обороны может серьезно ослабить военный потенциал Украины в других регионах", - сказал Матвеев.

В издании подчеркнули, что Курская операция, которую ВСУ начали в августе 2024 года, застало российского диктатора Владимира Путина и его генералов врасплох. Также это событие позволило Украине замедлить продвижение россиян на своей территории.

В издании считают, что президент Украины Владимир Зеленский и Генштаб ВСУ изначально не задумывали наступление в Курской области как способ переломить ход конфликта. Вместо этого Курская операция должна была стать моральным стимулом для уставших от войны украинцев, а также козырем в последующих мирных переговорах.

В издании напомнили, что на Курщине воюют элитные украинские подразделения, включая 95-ю десантно-штурмовую бригаду, 115-ю механизированную бригаду и 8-й отдельный полк специального назначения. Они пытаются удержать свои позиции перед лицом нарастающего контрнаступления со стороны оккупантов.

Украинский солдат Артем Карякин на своей странице в Facebook поделился, что Россия перебросила в Курскую область несколько своих лучших экипажей FPV-дронов. По его словам, врагу удается серьезно затруднять логистику и пространство для маневра ВСУ.

"С конца 2024 года Россия резко активизировала использование FPV-беспилотников на различных частотах, по оптоволоконной связи и с фиксированными крыльями. Их главная цель - нарушить нашу логистику... Наши силы испытывают трудности с доставкой боеприпасов и провизии. Эвакуация раненых превратилась в опасный и длительный процесс. Некоторым солдатам приходится передвигаться пешком, потому что транспорт не может проехать", - написал он.

В издании добавили, что в это же время российские сухопутные войска вместе с союзными северокорейскими войсками наступают на трех фронтах, пытаясь окружить украинских солдат и захватить контроль над стратегической дорогой в Сумскую область.

Также журналисты отметили, что по данным интерактивной онлайн-карты боевых действий DeepStateMap, территория, контролируемая Украиной, значительно сократилась и рискует уменьшиться до менее чем 100 квадратных километров, а ее самая узкая точка составляет всего десяток километров в ширину.

"Изначально это была довольно большая территория. Сейчас у нас более или менее достаточное количество войск для ее обороны. Если логистика станет несостоятельной, тогда нам нужно будет отступить. Однозначно", - рассказал журналистам военный аналитик Николай Белесков.

Ситуация в Курской области - что известно

Ранее мониторинговый проект DeepState сообщил, что россияне накапливаются в селе Новенькое в Сумской области рядом с курским плацдармом ВСУ. Войска РФ преобладают количественно, а также имеют преимущество в БПЛА.

Кроме того, СМИ писали, что россияне прорвали украинскую оборону в районе Суджи. В настоящее время ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию.

Вас также могут заинтересовать новости: