Аналитики отмечают, что Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления, но это им удается "крайне трудно".

Российские войска имеют продвижение в Курской области РФ. Сейчас они закрепляются и подтягивают свои силы в восточную часть города Суджа. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По их словам, наибольшая активность врага сейчас на востоке, где он продвинулся в районе Мирного и Зозулевки. Также противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа.

Между тем, отмечается, Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления российских войск, чтобы стабилизировать ситуацию, но "дается это крайне трудно".

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Немного остановить натиск северокорейцев, говорят аналитики, удалось на правом фланге в районе Гуево, но "надолго ли - покажет время". Как отмечают эксперты, войска КНДР "выполняют всю тяжелую работу" за россиян.

"Внимание на левом фланге Курской группировки сосредоточено вдоль границы с Сумщиной по отрезку Журавка-Новенькое. Противник активно пытается лезть на Басовку, в это же время Силы обороны пытаются остановить эти попытки, осуществляя поражение по накоплению и попыткам движения врага", - добавили в DeepState.

Ситуация в Курской области РФ: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, военный эксперт Владислав Селезнев назвал условие возможного вывода ВСУ с Курщины. По его словам, сейчас ситуация там осложнена, потому что враг активно использует свое преимущество в оптоволоконных дронах и держит под контролем ключевую логистическую магистраль, соединяющую Сумы с Суджей. Решающим же в вопросе возможного вывода ВСУ остается наличие ресурсов.

Накануне главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщал, что сейчас угрозы окружения подразделений Сил обороны Украины в Курской области нет. Он подчеркнул, что работает в операционной зоне группировки войск "Курск", и ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ находится под контролем Сил обороны Украины.

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