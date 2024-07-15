В течение двух недель интенсивность ударов была высокой по трем областям.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что в июле российская оккупационная армия нанесла по Украине удары более чем восемью десятками различных ракет - их специфика, а также интенсивность этих ударов указывают на наращивание производства боекомплекта в РФ.

Эксперт проанализировал ракетные удары, которые российские оккупанты наносили по Украине за две недели июля 2024 года. По его словам, за этот период врагом было использовано:

22 ракеты Х-101/555, из которых сбито 19;

14 крылатых ракет морского базирования "Калибр" (сбито 11);

18 - Х-59/69 (сбиты все);

одна ракета Х-47М2 "Кинжал" (ликвидирована).

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Также по Украине было запущено одну 3М22 "Циркон", две Х-22, 13 ракет "Искандер-М" (сбито только три), три "Искандеры-К" (сбит один) и восемь "неустановленных средств", из которых уничтожено три.

"Всего было задействовано 82 средства поражения, из которых было сбито 56. При этом самый интенсивный день применения ракетных средств поражения был 8 июля, после чего в ночь на 12 июля российские оккупационные войска применили 5 ракет Х-101/555 в комбинации с Shahed-131/ 136", - отмечает эксперт.

В целом, по его словам, это соответствует тактике, которую сейчас применяет агрессор.

"Это - нанесение серьезного комбинированного удара примерно раз в месяц, а затем, в течение всего месяца, нанесение ударов крайне ограниченным боевым комплектом с периодичностью 2-5 дней. Все остальные эпизоды - это единичные обстрелы ракетами Х-59/69, 9М723 и т.д.", - добавил аналитик.

Он обращает внимание на то, что за этот период самым интенсивным местом единовременных ударов стал Киев. Однако в течение первой половины июля интенсивность ударов была высокой по трем областям - Днепропетровской, Полтавской и Одесской.

"Тактика и интенсивность, а также применяемый боекомплект указывают на актуальность для России проблематики наращивания боекомплекта и повышения производственных показателей. Под это ей приходится подстраиваться в рамках проведения ракетного террора Украины", - заявил Коваленко.

Ситуация на фронте - последние новости

Российские оккупанты продвинулись на Донбассе. По данным независимой мониторинговой группы DeepState, враг продвинулся в Южном, возле Прогресса, Новоселовки Первой и Яснобродовки.

Ранее аналитики распространили информацию о том, что российские оккупационные войска захватили Урожайное Донецкой области.

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