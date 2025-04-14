Россияне увеличивают свое военное присутствие на оккупированной части Запорожской области, сообщил Александр Мусиенко.

На сегодня нет тенденций, которые могли бы привести к тому, что россиянам удастся захватить, или же окружить город Сумы во время своего наступления. Об этом в эфире "24 Канала" заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

В то же время он добавил, что россияне не прекращают попытку штурмовать приграничную территорию региона.

"Есть фиксирование отдельных малых групп или ДРГ, которые заходят на территорию Украины в Сумской области. Но Силы обороны не дают им закрепляться. И как правило, эти группы просто уничтожаются. Это то, что на сегодня происходит. Какого-то контроля, оккупации, где враг мог бы задерживаться - я бы говорить не стал. Речь идет скорее о серой зоне", - сказал Мусиенко.

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Он также добавил, что россияне сейчас наступают не только на Сумщине, но и на большинстве других участках фронта. В частности Мусиенко отметил активность врага на Харьковщине, Лиманском и Покровском направлениях.

"Враг несколько увеличил свою военную составляющую на оккупированной части Запорожской области. По этим всем направлениям рост активности противника фиксируется. Где будет враг проводить наступательные действия и где будет направление основного удара - мы увидим со временем. Но точно на сегодня не видно, что враг будет атаковать по всем направлениям с одинаковой мощью. Это физически невозможно сделать. Вероятно, это может быть Славянск-Краматорск", - добавил эксперт.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что россияне ежемесячно увеличивают свою группировку в Украине на 8-9 тысяч бойцов. По словам главкома, сейчас на территории Украины находится около 623 тысячи российских оккупантов. Также Сырский высказался о возможности демобилизации в Украине.

Тем временем майон НГУ Дмитрий Кожубенко рассказал о ситуации на Лиманском направлении. По его словам, россияне там не прекращают штурмовых действий. Для этого они, в частности, используют малые пехотные группы, а также различные типы техники.

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