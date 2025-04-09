На сегодня группировка войск России, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывает уже 623 тысячи.

Если предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, тогда мы фактически потеряли бы треть армии. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью изданию LB.ua.

"Помните, когда Верховная Рада поднимала в прошлом году вопрос, чтобы включить в закон о мобилизации вопрос демобилизации и предоставить возможность демобилизоваться тем, кто отслужил три года, тогда мы посчитали, что в апреле этого года из всего количества группировки, которая была у нас на фронте, около 350 тысяч уволились бы сразу. Фактически мы потеряли бы треть армии", - отметил он.

По его словам, также начали возвращаться в армию те, кто самовольно оставили части (СЗЧ).

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По его словам, после того, как уголовное наказание за СЗЧ было отложено в случае возвращения на фронт, многие военнослужащие начали возвращаться.

"И многие из них очень качественно воюют, показывают неплохие результаты", - подчеркнул Сырский.

При этом он добавил, что некоторые подразделения почти наполовину укомплектованы как раз теми военнослужащими, которые самовольно покидали части.

Сырский не назвал точной цифры тех военных, которые ранее ушли в СЗЧ.

"Ну, тысячи", - так он ответил на вопрос о том, сколько вернулось военных из СЗЧ.

Отвечая на вопрос о возможности демобилизации и не представлении правительством в парламент до 18 декабря 2024 года соответствующего законопроекта, главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас Министерство обороны прорабатывает несколько очень странных вариантов законопроекта, который будет предусматривать возможность долговременной ротации или лечения для военных на срок от трех до пяти месяцев.

"Ротации проводятся. Вообще-то, когда я начал свою деятельность в должности Главкома, мы начали сразу выводить бригады на восстановление боеспособности. Собственно те семь бригад, которые сорвали наступление на Харьковщине, как раз были выведены на ротацию. До этого ротаций не было", - отмечает Сырский.

При этом подчеркнул, что фронт постоянно увеличивается - Курская операция и действия противника в Харьковской области, в Волчанске, дали "увеличение фронта на 200 км. "А противник с начала агрессии увеличил свою группировку в пять раз. Ежемесячно они увеличивают на 8-9 тысяч, за год это получается 120-130 тысяч. На 1 января 2025 России группировка войск, которая участвует в боевых действиях в Украине, насчитывала 603 тысячи военных, на сегодня - уже 623 тысячи", - сообщил Сырский.

Он подчеркнул, что Россия стимулирует приток в свою армию деньгами. "Только за подписание контракта им платят 20-40 тысяч долларов, я уже не беру все остальные выплаты денежного обеспечения, а солдат у них получает от 2,5 тысяч долларов. То есть они людей забрасывают деньгами, и это главный стимул. Мы себе позволить этого не можем", - добавил главнокомандующий ВСУ.

При этом подчеркнул, что подготовленный мобилизационный ресурс противника - тех, кто проходил военную службу, военную подготовку, составляет около 5 млн человек, а мобилизационный ресурс в целом - 20 миллионов.

Сырский подчеркнул, что в таких условиях Украина не может провести ротацию полноценно.

"Потому что снова возвращаемся к вопросу мобилизации, и углубляться в него не будем, потому что он достаточно чувствителен. В бригадах, ротах есть графики, людей отпускают. Все равно, какие-то подразделения бригад находятся во втором эшелоне, поэтому людей отпускают", - добавил он.

СМИ узнали, что с законопроектом о демобилизации

Как сообщал УНИАН, в публикации "Украинской правды" со ссылкой на собеседников в парламенте говорилось о том, что если бы Верховная Рада приняла законопроект об увольнении со службы и ротации, то одномоментно демобилизовать надо было бы 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

Отмечалось, что законопроект об увольнении со службы и ротации бойцов во время военного положения уже готов, однако Генеральный штаб ВСУ не поддержал документ, поэтому чиновники не зарегистрировали его в парламенте.

Минобороны предлагало в разработанном законопроекте демобилизацию для тех, кто воюет три года, но при этом военные должны участвовать в боевых действиях на фронте в течение 18 месяцев по совокупности. Также предполагалось, что уволиться можно будет только после того, как президент объявит всеобщую демобилизацию.

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