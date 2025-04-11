Россия хочет создать окружение или полуокружение Сум, - ВВС

Сейчас украинское командование отправляет в этот регион подкрепление, чтобы сорвать планы врага.

Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявили о начале нового российского наступления на Сумщине и Харьковщине. Как пишет BBC, непосредственной угрозы для Харькова нет, но Сумы под угрозой.

С конца февраля российские войска, развивая наступление на Курщине, смогли перейти линию государственной границы и завязать бои в селах Сумской области. Сейчас боевые действия ведутся в районе сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка. Максимальная глубина вклинивания российской армии по фронту составляет до 7 км, а ширина - 25 км.

По данным ВВС, в последние недели командование ВСУ перебрасывает дополнительные подразделения на это направление, чтобы сдержать противника.

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Источник издания в украинском Генштабе говорит, что замысел Кремля - создать буферную зону на Сумщине и угрожать областному центру.

"Одна из целей - это создать окружение или полуокружение Сум", - заявил собеседник.

Именно для недопущения этого ВСУ все еще удерживают остатки плацдарма на Курщине в районе сел Олешня и Горналь и начали 18 марта ограниченную операцию на стыке Белгородской и Курской областей. Украинцам с боями, но удалось продавить российскую оборону и создать плацдарм в районе сел Демидовка и Поповка.

Наступление России

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты готовятся к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

На днях главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что Россия фактически уже начала свое наступление на Сумскую и Харьковскую области.

Как известно, ранее оккупанты заявляли о захвате украинского поселка Басовка, однако пограничники сообщали, что отбивают населенный пункт.

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