По словам экс-премьера Британии, вряд ли есть силы НАТО, которые могут реально сравниться с Украиной.

С точки зрения оперативной совместимости Украина сейчас выглядит "очень неплохо". Кроме того, украинцы используют много вооружений, совместимых с НАТО. Об этом в интервью NV сказал экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, проблема присоединения Украины к НАТО вызвана тем, что Запад десятилетиями не мог четко определить, что такое Украина и какое место она занимает в евроатлантической архитектуре безопасности.

"С точки зрения боевой мощи, с точки зрения эффективности армии, Вооруженных сил, я думаю, что вряд ли есть силы НАТО, во всем Альянсе, которые могут реально сравниться с Украиной", - отметил Джонсон.

Он подчеркнул, что верховный главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе признает мощности украинской армии.

"Когда речь идет о способности убивать российские войска, украинцы являются превосходными и эффективными", - добавил экс-премьер Британии.

Последние заявления Бориса Джонсона

В феврале экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал возможное нападение Путина на страны НАТО. По его словам, шансы на нападение РФ на государства НАТО возрастут, если Путин добьется успеха в Украине.

Как сказал Джонсон, сейчас по сути идет новая мировая война, но нового типа. При этом она должна принести четкий результат - победу Украины над РФ.

Ранее Джонсон заявил, что никаких уступок Путину быть не может, РФ должна проиграть и финал надо ускорить. Как отметил политик, никакое урегулирование путем переговоров с Россией невозможно, и чем дольше длится война, тем дороже она становится.

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