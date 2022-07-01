Глава Харьковской ОВА отметил, что фактически ежедневно фиксируются несколько ракетных ударов по городу.

На сегодняшний день нет никаких оснований для эвакуации из Харькова.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, эвакуация возможна в двух случаях: опасность вторжения российских войск в город или оккупация города.

"Нынешняя военная обстановка позволяет говорить о том, что такой необходимости у нас сейчас нет. Мы постоянно коммуницируем и просим людей не находиться на улицах и прислушиваться к сигналам воздушной и ракетной угрозы. Фактически ежедневно мы фиксируем по Харькову несколько ракетных ударов. Они происходят системно, сейчас обычно - с 23 часов до часа ночи. Кроме этого, днем и ночью Харьков обстреливают из реактивных систем залпового огня", - рассказал Синегубов.

Вместе с тем, по его словам, с временно оккупированных территорий Харьковской области, на одном из направлений, еженедельно проводится эвакуация. Там уже переместили почти 6 тысяч человек.

"Эта эвакуация у нас продолжается. Я специально не называю направление из соображений безопасности. А люди действительно хотят выехать с временно оккупированных территорий и вернуться в города, подконтрольные Украине. Что касается других частей области, то у нас проводилась эвакуация из городов Лозовая и Барвенково. В других населенных пунктах у нас нет организованной и официальной массовой эвакуации", - отметил Синегубов.

Ранее глава ОВА так же заявлял, что Россия может попытаться еще раз пойти в наступление на Харьков, поскольку регион и областной центр являются принципиальной целью для оккупационных войск.

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