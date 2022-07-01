По словам Синегубова, Харьков и область является принципиальной целью для российских войск. Поэтому Россия может попробовать еще раз пойти в наступление.

Россия может попытаться еще раз пойти в наступление на Харьков, поскольку регион и областной центр являются принципиальной целью для оккупационных войск.

Об этом заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов в интервью "РБК-Украина".

"С 24 февраля, фактически с начала массированной агрессии и вторжения на территорию Харьковской области, для врага город Харьков и Харьковская область принципиально важны. Поэтому говорить, что Россия оставила попытки взять и контратаковать Харьков или другие населенные пункты области, конечно, нельзя", – сказал Синегубов.

Председатель ОВА заверил, что Харьков и область готовы к возможному новому наступлению российских войск.

"Мы же понимаем, что для наступления на Харьков оккупантам нужно иметь очень много сил и средств... Я не вижу такого количества военного ресурса для того, чтобы вести наступление на Харьков сейчас. То есть такой информации у нас нет. Что будет через неделю – мониторим и контролируем обстановку", – добавил Синегубов.

Сейчас, по его словам, враг сконцентрировался на обороне своих собственных позиций и постоянно пытается прорвать наши оборонительные рубежи. Однако агрессор несет потери, успехов не имеет и отступает на ранее занятые им позиции.

"Мы не сдали ни одного метра нашей территории, которая была отвоевана во время контрнаступления еще в мае 2022 года. Наши Вооруженные силы сосредоточены на том, чтобы удерживать свои позиции и наносить максимального поражения врагу. Так происходит у нас фактически ежедневно. У нас нет спокойных дней. На всех линиях столкновения у нас ведутся активные боевые действия. Это на северном, северо-восточном направлении, а также на изюмском направлении", - отметил председатель Харьковской ОВА.

Вместе с тем, по словам Синегубова, у ВСУ есть успехи на Харьковщине, но не все можно озвучивать, чтобы не срывать операции.

"Среди успехов наших Вооруженных сил - это и то, что мы держим Барвенково. В окрестностях этого города ведутся боевые действия. И то, что мы не пропускаем врага – это уж очень существенный результат, потому что такое сдерживание стоит ему очень дорого. Агрессор несет там очень значительные потери и в живой силе, и в технике, и в авиации", - подчеркнул он.

Как ранее сообщал УНИАН, Харьков находится под постоянным огнем российской армии. В связи с этим защитники Украины укрепили город несколькими кольцами обороны. В свою очередь харьковские коммунальщики и строители помогают военным оборудовать оборонительные сооружения для защиты города.

В то же время ночь на 30 июня началась в Харькове максимально неспокойно. Жители города слышали немало взрывов. РФ ударила по Харькову ракетами, не обошлось без "прилетов".

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