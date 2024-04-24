Общие потери России в живой силе почти достигли 462 тысячи человек.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 880 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне по состоянию на сейчас - 461 940 человек.

Также Силы обороны поразили тысячи единиц военной техники противника, в частности:

Видео дня

танков - 7242 (+1);

боевых бронированных машин - 13928 (+12);

артиллерийских систем - 11808 (+43);

РСЗВ - 1048 (+2);

средства ПВО - 771 (+2);

самолетов - 348 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32);

крылатые ракеты - 2117 (+0);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47);

специальная техника - 1944 (+8).

Война в Украине - последние новости

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ стабилизировать линию фронта и накопить ресурсы для новой попытки большого контрнаступления.

Стоит добавить, что согласно последним опросам, украинцы больше всех европейцев выражают готовность воевать за свою страну.

Reuters писал, что в Украине началась "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы.

Вас также могут заинтересовать новости: