ВСУ уничтожают противника / фото 148-я отдельная артиллерийская бригада

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 880 российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне по состоянию на сейчас - 461 940 человек.

Также Силы обороны поразили тысячи единиц военной техники противника, в частности:

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Война в Украине - последние новости

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ стабилизировать линию фронта и накопить ресурсы для новой попытки большого контрнаступления.

Стоит добавить, что согласно последним опросам, украинцы больше всех европейцев выражают готовность воевать за свою страну.

Reuters писал, что в Украине началась "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы.

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