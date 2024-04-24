Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 880 российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ, общие потери России в войне по состоянию на сейчас - 461 940 человек.
Также Силы обороны поразили тысячи единиц военной техники противника, в частности:
- танков - 7242 (+1);
- боевых бронированных машин - 13928 (+12);
- артиллерийских систем - 11808 (+43);
- РСЗВ - 1048 (+2);
- средства ПВО - 771 (+2);
- самолетов - 348 (+0);
- вертолетов - 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9439 (+32);
- крылатые ракеты - 2117 (+0);
- корабли /катера - 26 (+0);
- подводные лодки - 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 15892 (+47);
- специальная техника - 1944 (+8).
Война в Украине - последние новости
Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ стабилизировать линию фронта и накопить ресурсы для новой попытки большого контрнаступления.
Стоит добавить, что согласно последним опросам, украинцы больше всех европейцев выражают готовность воевать за свою страну.
Reuters писал, что в Украине началась "мягкая" мобилизация под флагами призыва в Вооруженные силы.