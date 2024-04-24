Несмотря на внушительный арсенал оружия и многочисленную живую силу, оккупантам не удается выбить ВСУ с занятых позиций.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале рассказал о происходящем в районе населенного пункта Крынки, на левом берегу Днепра (Херсонская область) – о подразделениях ВС РФ, которые пытаются выбить с позиций ВСУ и о том, что украинцам удается расширить плацдарм.

Как отмечает Коваленко, Крынки - именно та локация, которая как нельзя лучше демонстрирует то, на что способны российские объединенные войска при наличии доминирующей компоненты, но в условиях нестандартного противодействия противника.

Аналитик отмечает, что прошло уже больше года, как на левом берегу Днепра, в Херсонской области, Силы обороны Украины начали расширение плацдарма. По его данным, на этом направлении сконцентрированы определенные подразделения российской армии. В частности, два десантных полка 104-й десантной штурмовой дивизии РФ.

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"На этом направлении - исключительно подразделения привыкшие выпрыгивать из движущегося в воздушном пространстве транспорта с возгласом "Гойда!"… Похоже, точно так же, как с Ивановским под Бахмутом, десантура пытается на себя перетянуть главную роль в решении проблематики левобережного села, дабы показать насколько хороши бескрылые "летуны" вне общего командования", — предполагает Коваленко.

Отдельно он отмечает, что левобережная Херсонщина - зона ответственности самой многочисленной группы войск противника в указанной зоне – группировки войск "Днепр".

Как уточняет эксперт, в настоящее "Днепр" представляет собой: личный состав –130 тысяч человек, танки – около 700 единиц, ББМ – около 2 тысяч, ствольная артиллерия – примерно 1,1 тысячи единиц и 250 реактивных систем залпового огня (РСЗО).

"И весь этот потенциал так и не смог взять под свой контроль Крынки", — акцентирует Коваленко.

По его данным, за прошлый месяц Силы обороны Украины не только удержали плацдарм, а и расширили его.

"Хотя, именно после этих заявлений у Крынок вдруг, почему-то, появились подразделения 81-го САП. Но, что до расширения, то, например, в середине февраля СОУ расширили плацдарм от частной застройки, до музея Остапа Вишни. К концу марта, титаническими усилиями в максимально неблагоприятных условиях, наши подразделения вышли западнее музея к теплицам", — утверждает обозреватель.

Он подчеркивает, что плацдарм расширяется, благодаря титаническим усилиям украинских защитников.

"Какими силами и, какой ценой? У свободы цены нет, есть только память и почтение тем, кто ее заплатил. На века. А тем, кто уклонился – проклятье на весь его род до седьмого колена", — написал Коваленко.

Бои на левом берегу

Как сообщал УНИАН, на левом берегу Днепра в Херсонской области уже длительное время происходят бои – российские оккупанты пытаются выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Данная территория, а также часть Запорожской области – зона ответственности Сил обороны юга Украины. 22 апреля на Ореховском направлении оккупанты совершили три штурма: два - в районе Старомайорского и один - в районе Работиного. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонской области, было семь штурмов в районе Крынок.

Всего за тот же период на указанных двух направлениях уменьшилось на 99 оккупантов и 58 единиц вооружения и военной техники. В частности, 23 единицы автобронетехники, 12 орудий, три миномета, пять БпЛА, из них три – типа "Mavic" и две – типа "Ланцет". Пущено на металлолом две станции радиоэлектронной борьбы "Поле-21", 11 аэрофотостанций, камеру видеонаблюдения и лодку противника.

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