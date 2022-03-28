Такую сумму через приложение собрали 200 тысяч украинцев.

Украинцы собрали более 200 миллионов гривен через приложение "Дия" на поддержку армии в борьбе с российской агрессией.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Более 200 миллионов гривен на украинскую армию через "Дию". Такую сумму собрали 200 тысяч украинцев через наше приложение", - написал он.

По его словам, все средства идут в фонд "Вернись живым", за которые уже переданы военным 3 тыс. 680 единиц ночной и дневной оптики (тепловизоры, теплоприцелы, тепловизионные насадки, оптические прицелы, бинокли), 12 тыс. 206 бронежилетов, 5 тыс. 660 шлемов, 11 тыс. 905 средств связи и 357 шлюзов к ним.

Кроме этого, на собранные средства купили и передали армии 391 мобильный роутер, 2 тыс. 372 квадрокоптеры, 11 военных беспилотных авиационных комплексов, 1 тыс. 365 ноутбуков, 1 тыс. 173 смартфоны (для операторов БПЛА), 426 телевизоров и мониторов для мобильных и стационарных командных пунктов, 697 планшетов для операторов БПЛА и артиллеристов, 1 тыс. 158 единиц другой оргтехники (компьютеры, стационарные телефоны, принтеры, компьютерные мыши, точки доступа и тому подобное), 73 автомобиля, 1 тыс. 317 генераторов для питания и 144 источника бесперебойного питания.

Как сообщал УНИАН, девушки организовали в соцсетях необычный сбор средств для поддержки армии - с помощью ню-фотографий.