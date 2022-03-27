В среднем люди жертвуют около 5 тысяч гривен, чтобы получить фотографии обнаженных девушек.

Девушки организовали в соцсетях необычный сбор средств для поддержки армии - с помощью ню-фотографий.

Сбор средств организовали в Twitter.

"Отправляете деньги на ВСУ, или еще какой-то благотворительной организации, мне отправляете чек, а я отправляю вам такие фото", - такое и аналогичные сообщения, дополнены селфи обнаженных девушек, начали появляться в соцсети в начале марта.

Сформировалось соответствующее движение - "Теронлифанс "(от слов "тероборона" и Onlyfans - название платформы для авторов, позволяющей распространять контент, в частности, эротический, по платной подписке).

Работает это так. От пользователя требуется прислать средства на спецсчет ВСУ на Нацбанке или какой-то из специализированных фондов, к примеру - известного "Вернись живым", сделать скриншот транзакции. Скриншот можно прислать одной из участниц движения (сегодня их около десятка) и получить эротические фото или видео. Иногда участницы движения занимаются адресной помощью и собирают деньги не для фондов, а с конкретной целью, как закупка необходимого для теробороны или помощь зоопарку в обстреливаемом Николаеве.

Согласно сообщению одной из основательниц Теронлифанса, по состоянию на 27 марта таким образом удалось привлечь более 5 миллионов гривен.

В интервью НВ Настя из Беларуси, одна из участниц движения, рассказала, как зародилась идея Теронлифанса.

"Когда началось полномасштабное вторжение российских войск, Настя (еще одна участница движения, из Киева - УНИАН) была в Загребе, куда она за неделю до этого уехала в отпуск. В Киеве, где она жила, у нее осталось практически все — квартира, животные, работа, друзья, а потому сразу решила помогать всеми своими силами из-за рубежа. У девушки была относительно популярная учетная запись в Twitter благодаря увлечению видеоиграми. Поэтому она начала активно публиковать информацию - кому нужна помощь, как можно уехать за границу, как и куда жертвовать деньги и тому подобное. Тогда Настя дописала под оригинальным твитом, что пришлет нюдси (ню-фотографии - УНИАН) тому, кто найдет машину. Это помогло — машина нашлась довольно быстро. На следующее утро Настя получила десятки сообщений с предложением прислать ей денег, чтобы тоже получить фотографии. Девушка предложила отправлять деньги ВСУ, а не ей, поскольку не имела финансовых проблем", - рассказала девушка.

Также девушка рассказала, что в среднем люди жертвуют около 5 тысяч гривен. Чаще всего присылают скриншоты с суммами около 1-1, 5 тысячи гривен.

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