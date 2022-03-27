2,7 млн украинцев уже получили средства.

Уже 4 млн украинцев подали заявки в "Дие" на получение 6500 гривен в рамках программы "еПоддержка", а 2,7 млн украинцев уже получили деньги.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

"8 марта мы запустили услугу по выплате 6500 гривен. За это время: 4 млн украинцев подали заявки на поддержку в Дие; 2,7 млн украинцев уже получили средства; 17,9 млрд гривен выплачено всего", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что услуга доступна для наемных работников, за которых уплачивается ЕСВ, и ФОП всех групп из населенных пунктов, где активно ведутся боевые действия, а именно: Черниговская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Донецкая, Луганская, Киевская, Житомирская, Одесская, Волынская, Днепропетровская области и город Киев.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запустил специальную программу помощи, которая предусматривает выплату по 6500 гривен. Подать заявку могут жители территорий, где ведутся активные боевые действия, - наемные работники, за которых платится ЕСВ, и ФОП всех групп.

Эти средства можно тратить на что угодно без ограничений - снимать в банкоматах или перечислять на другие карты.

Подать заявку на получение помощи в рамках программы "еПоддержка" можно до 31 марта.