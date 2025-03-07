В 24-й отдельной механизированной бригаде раскрыли потери россиян во время этого "сафари".

В четверг, 6 марта, россияне накопили немалое количество бронетехники с десантом и пошли на штурм города Часов Яр Донецкой области. Как сообщил мониторинговый проект DeepState, в большинстве случаев россиян встретили на подходе к городу или в процессе заезда в него через канал.

"Колонна состояла из более двух десятков единиц, которую утром 6 марта встречали украинские военные. Это количество враг собирал в течение долгого времени", - говорится в сообщении.

Отмечается. что такая активность в районе Часового Яра необычна, ведь давление в основном осуществляется небольшими группами пехоты.

Согласно данным DeepState, сейчас бои идут по всему городу.

"Отдельно стоит выделить микрорайон "Новосеверный", который уже некоторое время к***пы пытаются занять безуспешно полностью. Также центральную часть города, где часто осуществляется поражение по пехоте оккупанта, который пытается спрятаться в руинах многоэтажек. Не прекращаются постоянные попытки зайти в микрорайон "Шевченко", - подчеркнули аналитики.

В 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила сообщили, что в результате этого утреннего "сафари" в Часовом Яру 6 марта было уничтожено 16 единиц техники россиян. Российскую колонну из около 25 единиц техники встречали украинская пехота, артиллерия и дроновые экипажи.

"В итоге российская колонна в какой-то момент увязла в "заторе" - скопление подбитой техники заблокировало переправу через канал. Те, кто остался в живых, нажали "задний ход", но не все успели убежать. По меньшей мере 14 единиц техники сгорели или остались на поле боя, другие решили не испытывать судьбу и откатились", - сообщили в бригаде.

Защитники добавили, что некоторым из оккупантов все же удалось спешиться, но это лишь отсрочило их "билет в ад":

"Прямо сейчас над этим работают наши пилоты FPV".

По данным 24-й бригады, уничтожено 11 единиц техники, еще пять машин были повреждены. Предварительно, потери врага в живой силе - по меньшей мере 33 бойца убитыми и ранеными.

Россияне пошли на штурм города Часов Яр - видео

Как сообщал УНИАН, битва за Часов Яр между украинскими и российскими войсками началась в апреле 2024 года.

На днях военный обозреватель Денис Попович отметил, что сейчас россияне не могут атаковать на нескольких направлениях фронта одновременно, как они это делали еще несколько месяцев назад. Поэтому оккупанты вынуждены выбрать себе одно направление, которое по их мнению будет наиболее перспективным. По словам Поповича, они могут перебрасывать войска на треугольник - Торец-Часов Яр-Константиновка. Их цель - начать наступление на Константиновку.

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