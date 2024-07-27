За прошедшие сутки на фронте в Украине зафиксировали всего 122 боевых столкновения, сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что российские войска нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, а также 80 авиаударов, в частности, сбросили 117 КАБов. Кроме этого, совершили 4636 обстрелов, из них 71 - из реактивных систем залпового огня (РСЗО)
Потери России в Украине - новые данные
В Генштабе добавили, что авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины в свою очередь нанесли три удара по районам сосредоточения личного состава армии РФ, а также поразили артиллерийскую систему, две радиолокационные станции и один ЗРК "Бук".
Война в Украине - ситуация на фронте 27 июля
По данным Генштаба на самых горячих направлениях фронта ситуация была следующая:
На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое, Слобожанское и Волчанск.
На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки составило семь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Табаевки, Песчаного и Стельмаховки.
На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Невского, Новосергиевки, Нооегоровки, Макеевки и в Серебрянском лесу.
На Северском направлении украинские защитники отражали три штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали пять раз в районах Григорьевки и Часового Яра.
На Торецком направлении россияне при поддержке авиации совершили 19 атак неподалеку Северного, Железного, Нью-Йорка и Торецка.
На Покровском направлении защитники остановили 37 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Тимофеевка, Новоселовка Первая, Веселое, Волчье и Яснобродовка. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 14 атак у Красногоровки, Константиновки, Нетайлово, Карловки и Парасковиевки, где армия РФ пыталась прорвать оборону войск.
На Времовском направлении, по уточненной информации, РФ совершила шесть штурмов наших позиций неподалеку Старомлиновки, Водяного, и Константиновки.
На Ореховском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций в районах Малой Токмачки, Работино и Новоандреевки - всего провели семь штурмов.
Наступление России - актуальные новости
Напомним, утром 27 июля аналитики DeepState сообщили, что российские захватчики оккупировали село Волчье (Донецкая область) и смогли продвинуться вперед в Яснобродовке. Еще зафиксировано продвижение россиян в районах населенных пунктов Желанное и Диброва.