Один вертолет упал в море, а второй подбитый дотянул до аэродрома.

Впервые в мире уничтожена воздушная цель с помощью морского дрона Magura V5 - российский вертолет Ми-8.

Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в эфире телемарафона. Он отметил, что эта операция является действительно исторической и это произошло впервые в мире.

По его словам, несколько раз при воздушных атаках подбивали воздушные цели врага, но они дотягивали до береговой линии, до аэродромов.

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"Сегодня впервые вертолет был сбит и упал в воду. То есть факт уничтожения воздушной цели над акваторией Черного моря зафиксирован. Второй, кстати, так же был подбит. Он смог дотянуть до аэродрома, сесть на вынужденную посадку", - раскрыл детали Буданов.

Сбитие российских вертолетов

Сегодня, 31 декабря 2024 года, воины спецподразделения ГУР "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

В частности, во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8. Говорится, что аналогичный вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

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