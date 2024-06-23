ВСУ удавалось уничтожать целые колонны российских войск вдоль границы.

Перед тем, как США разрешили ВСУ использовать западное оружие для ударов по территории России, более 90 тысяч российских военных готовились к новому наступлению на границе.

Как пишет Associated Press, с конца мая Украина имеет возможность атаковать российские войска и системы ПВО в 20 километрах от границы в Харьковской области. Украинские бригады сообщили, что ракетные системы HIMARS были запущены всего через несколько часов после того, как было получено разрешение.

"В то время ставки были высоки, поскольку украинские военные лидеры ожидали нового нападения, призванного отвлечь войска от других ожесточенных полей боевых действий в Донецкой области. Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сообщил агентству Associated Press, что по меньшей мере 90 тысяч российских военнослужащих в глубине российской территории готовились к новому наступлению", - пишет AP.

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Один из бойцов с позывным "Гефест" рассказал изданию о первых часах, когда было дано разрешение на использование ракетных систем.

"HIMARS не замолкали целый день, - рассказал он. - Украинским силам с первых дней удавалось уничтожать целые колонны войск вдоль границы, ожидающих приказа войти в Украину".

Динамика изменилась почти сразу, что позволило украинским силам стабилизировать эту часть линии фронта. Раньше ВСУ могли отражать только приближающиеся атаки пехоты; теперь они могут использовать больше артиллерии против российских огневых точек.

В то же время украинские официальные лица надеются убедить американских союзников разрешить использование ATACMS против конкретных целей.

"Мы могли бы атаковать командные пункты (российской) бригады и всю северную группировку, потому что они расположены в 100–150 километрах от линии фронта", — сказал Гефест. "Обычные боеприпасы до них не доберутся. С его помощью мы можем многое сделать, чтобы разрушить их командные центры".

Удары по России западным оружием

США разрешили Украине использовать американское оружие для поражения любых российских сил, атакующих через границу, а не только тех, что находятся вблизи Харьковщины.

В то же время, пишет WP, украинские чиновники жалуются, что США запретили Украине вести огонь на расстоянии более 100 километров от границы. Это не позволяет Украине наносить удары по ключевым российским авиабазам, с которых взлетают самолеты с авиабомбами.

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